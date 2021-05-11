Altın Küre Ödülleri boykotuna NBC kanalı da katıldı
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Altın Küre Ödülleri boykotuna NBC kanalı da katıldı

Altın Küre Ödülleri boykotuna NBC kanalı da katıldı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Dünya

ABD medyasından NBC, Hollywood Yabancı Basın Birliği'nin temsiliyet konusunda aldığı tepkiler üzerine 2022 Altın Küre Ödül Töreni'ni yayınlamayacağını açıkladı.

ABD medyasından NBC, Hollywood Yabancı Basın Birliği'nin temsiliyet konusunda aldığı tepkiler üzerine 2022 Altın Küre Ödül Töreni'ni yayınlamayacağını açıkladı.

Altın Küre Ödülleri'ni dağıtan Hollywood Yabancı Basın Birliği (Hollywood Foreign Press Association-HPFA), hiç siyah üyesi olmaması gibi nedenle tepkileri üzerine çekmeyi sürdürüyor. ABD medyasından NBC, sinema endüstrisinin Oscar Ödülü'nden sonra en büyük ödülleri olan Altın Küre Ödülleri'ni organize eden Hollywood Yabancı Basın Derneği'nin (HFPA) üyeleri arasında 20 yıldır siyahi üye olmadığı gerekçesiyle, ödül törenini yayınlamayacağını açıkladı. Kanaldan yapılan açıklamada, ödül töreninin 2022 ylında yayınlamayacağını duyurdu. Altın Küre Ödülleri, Los Angeles Times'ın Şubat ayında yayınlanan ilgili haberinden sonra sinema yıldızları ve film stüdyoları tarafından boykot edilmişti. Ünlü yıldız Scarlett Johansson'ın, Altın Küre Ödülleri'ni dağıtan Hollywood Yabancı Basın Birliği'ne (Hollywood Foreign Press Association-HPFA) tepkilerini dile getirmişti.

TOM CRİUSE 3 ÖDÜLÜNÜ İADE ETTİ 

Tom Cruise, HFPA) üyeliğindeki çeşitlilik eksikliğini çevreleyen tartışmaları protesto etmek için Born on the Fourth of July, Jerry Maguire ve Magnolia filmleriyle kazandığı üç Altın Küre ödülünü iade etti. 

HPFA'DAN REFORM KARARI 

HFPA ise dün açıklama yaparak "Değişiklikleri olabildiğince hızlı ve düşünceli bir şekilde uygulamak, kuruluşumuz için en önemli öncelik olmaya devam ediyor" dedi. Birlik, reform planının zaman çizelgesini ana hatlarıyla açıkladı. 

  


Altın Küre Ödülleri boykotuna NBC kanalı da katıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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