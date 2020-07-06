Altın Kelebek Ödülleri'ne Demet Özdemir'in güzelliği ve şıklığı damga vurdu Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde Zeynep karakterine hayat veren Demet Özdemir, 46. Pantene Altın Kelebek Ödülleri'ne güzelliği ve şıklığıyla damga vurdu. Siyah mini elbisesiyle dikkat çeken güzel oyuncu, kendisini geceye hazırlayan isimlere teşekkür etmeyi de ihmal etmedi.

46. Pantene Altın Kelebek Ödülleri sahiplerini buldu. 46 yıldır televizyon, müzik ve sanat dünyasının en iyilerini belirleyen Pantene Altın Kelebek Ödülleri bu yıl ilk kez farklı bir konseptle gerçekleşti. Koronavirüs salgını nedeniyle "Kelebekler" bu yıl sahiplerine uçtu. Yetenekleri ve başarılarıyla adından söz ettiren birbirinden ünlü isimler ödüllerine evlerinde, ofislerinde kavuştu.

DEMET ÖZDEMİR DAMGA VURDU

Güzel oyuncu Demet Özdemir, 46. Pantene Altın Kelebek Ödülleri'ne güzelliği ve şıklığıyla damga vurdu. Siyah mini elbisesi, saçları ve sade makyajıyla göz dolduran Özdemir, sosyal medyada da gündem oldu. Güzel oyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kendisini geceye hazırlayan isimlere teşekkür etmeyi de ihmal etmedi.

Demet Özdemir, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflara şu notları düştü:

Bu özel gün için, Pantene Altın Kelebek Ödülleri için ışıltılı saçlarımla böyle hazırlandım. Uzaktan da olsa gecenin büyüsüne hep birlikte katılıyor olmamızdan dolayı çok mutluyum.

Hak verir misiniz bilmiyorum ama paylaşımlarım devam edecektir. Çünkü teşekkür edeceğim o kadar çok kişi var ki. Bana varlığıyla güven veren Önder Tiryaki iyi ki varsın. Pantene Türkiye ailesi sizleri çok ama çok seviyorum.

Ve sonsuz güvendiğim işinde başarılı,varlığıyla güven veren ve aşırı eğlendiğim Ali Rıza Özdemir iyi ki varsın. Benim yol arkadaşım , sonsuz güvendiğim her zaman modumu yükselten gözüne ruhuna güvendiğim hayal arkadaşım Rutkay Öziş, seni çok seviyorum. Bu güzel elbise için başarılı , disiplinli ve güzel kalpli arkadaşım Eda Güngör. Sen hayal ettin ve beni çok mutlu ettin ama normal hayatımıza tam olarak döndüğümüzde O elbiseyi seve seve giyeceğiZ.