"Altın Kanat Ödül Töreninde" Yılın En İyileri Seçilecek…

16.12.2019 11:37 | Son Güncelleme: 16.12.2019 11:37

Yılın en iyileri, muhteşem bir geceyle bu yılın en prestijli ödüllerinin sahibi olacak.

Ayrıca "KADINA ŞİDDET İNSANLIĞA İHANET" sloganıyla düzenlenen bu gecede şiddet gören kadınlarımıza farkındalık yaratmak amacıyla düzenlendiğini hatırlatmak isteriz.

İşinde iddialı, en iyi olan ve en seçkin mekân, marka olduğunu ispatlayan firmalar, bu gecede Alia Medianın ev sahipliğinde ve birçok ünlünün katılacağı "Altın Kanat Ödülleri" töreninde ödüllerini alacak. Gecede birçok ünlü sanatçının da sahne alacağı konuşuluyor.

Sanat, Siyaset, Cemiyet ve İş Dünyasından birçok ünlünün yer alacağı gece oldukça ses getireceğe benziyor. "Altın Kanat Ödül Töreni'nin" yılın en görkemli, en prestijli töreni olacağı şimdiden kulislerde konuşulmaya başlandı bile.

'Altın Kanat Ödülleri' 23 Aralık 2018 de Akatlar Kültür Merkezinde düzenlenecek.

Bilindiği üzere Alia Media geçtiğimiz yıl "İşte İşimiz En İyi Marka" ödül törenini gerçekleştirmişti. Yine o gecede birbirinden ünlü sanatçılar ve markalar ödül almıştı. O muhteşem gecenin sunucusu Okan Karacan şovlarıyla geceye renk katmıştı.

Kaynak: Bültenler