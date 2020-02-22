"Altın Fıstık Türk Sanat Müziği Amatör Ses Yarışması"na başvurular başladı
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından üçüncüsü düzenlenen "Altın Fıstık Türk Sanat Müziği Amatör Ses Yarışması"na başvurular başladı.
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından üçüncüsü düzenlenen "Altın Fıstık Türk Sanat Müziği Amatör Ses Yarışması"na başvurular başladı.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, yarışmaya katılmak isteyenler 6 Nisan Pazartesi günü saat 17.00'ye kadar "https://gaziantep.bel.tr" adresinden başvurabilecek.
Yarışmaya 1 Ocak 1977-31 Aralık 2000 tarihleri arasında doğan, Gaziantep'te ikamet eden veya Gaziantep'te doğup başka illerde yaşayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları katılabilecek.
Halka açık 16 Nisan 2020'de yapılacak finallerde, birinciye 6 bin, ikinciye 4 bin, üçüncüye 2 bin lira ödül verilecek.
Yarışmada finale kalan tüm yarışmacılar, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Türk Musikisi Korosu'na süresiz katılma hakkına sahip olacak.