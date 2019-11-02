"Altın Elmalar" sahiplerini buldu!

02.11.2019 08:38

Almanya'da yaşayan Türk asıllı sunucu Nadide Kepçe'nin sunduğu ödül töreni, Almanya'nın Frankfurt kentindeki CineStar Metropolis Salonu'nda yapıldı.

Törene Türkiye Cumhuriyeti Frankfurt Başkonsolosu Burak Karartı, Festival Başkanı Hüseyin Sıtkı, Festival Türkiye Koordinatörü Serap Gedik, Yönetmen Mahmut Fazıl Coşkun, Yönetmen Ömür Atay, Oyuncu Hatice Aslan, Oyuncu Muhammet Uzuner, Oyuncu Tolga Tekin, Oyuncu Ekin Koç, Yönetmen Veysel Çelik, jüri üyeleri ve çok sayıda davetli katıldı.

Festival kapsamında En İyi Film Ödülü "Sibel" ve En İyi Yönetmen Ödülü Mahmut Fazıl Coşkun'a verilirken, En İyi Görüntü Yönetmeni Ödülü ise "Anons" filmiyle Krum Rodrugez'e verildi. En İyi Erkek Oyuncu Ödülü "Halef" filmindeki performansı ile Muhammet Uzuner'e, En İyi Kadın Oyuncu Ödülü ise "Sibel" filmi ile Damla Sönmez'e verildi.

En İyi Senaryo Ödülü'nü "Kardeşler" filmi ile Ömür Atay alırken, En İyi Film Müziği Ödülü "Güvercin" filmi ile Canset Özge Can'a verildi. Türkiye'den En İyi Kısa Türk Filmi "Kefaret" filmi ile Veysel Çelik'in olurken, En İyi Alman Kısa Filmi ise "Dünya" filmi ile Erhan Doğan'ın oldu.

Sinemaseverler tarafından belirlenen geçtiğimiz yılın En Çok İzlenen Filmi ise "Kelebekler" oldu. Ödülü filmin başrol oyuncularından Tolga Tekin aldı.

Törenin sonunda sinemaseverler 19.Frankfurt Türk Filmleri Festivali'nin jüri üyelerinden şarkıcı Murat Evgin'in şarkılarıyla coştu.

Kültürler Arası Transfer Derneği ve Frankfurt Türk Film Festivali Başkanı Hüseyin Sıtkı bu yıl festivalin tüm zorluklarına rağmen çok keyifle, dolu dolu geçtiğini ifade etti. 19 yıldır gerçekleşen festivalin nitelikli olduğunu ve festivalin karakterinin oturduğunu dile getiren Sıtkı, farklı bir toplumda yaşadıkları için Frankfurt Türk Filmleri Festivali'nin başka bir festival ile karşılaştırılmaması gerektiğini iletti. "Festivalin hedefi bu topluma ayak uydurmaya ve ortak yaşamaya hizmet sunuyor" diyen Hüseyin Sıtkı, buna katkısı olan tüm destekçiler ile sponsorlara ve Almanya- Türkiye ekibine teşekkür etti.

19. UluslararasıFrankfurt Türk Film Festivali Türkiye'den T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sinema Genel Müdürlüğü, T.C. Frankfurt Başkonsolosluğu ile Almanya'dan Hessen Eyaleti Bilim ve Sanat Bakanlığı, Frankfurt Anakent Belediyesine bağlı Kültür Dairesi ile Şehircilik ve Pazarlama dairesi , Filmhaus Frankfurt ve sponsorların desteği ile gerçekleştirildi.

Kaynak: Bültenler