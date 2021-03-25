Altın Dişli Hayriye şarkı sözleri! Şarkılar Bizi Söyler Altın Dişli Hayriye sözleri!
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Altın Dişli Hayriye şarkı sözleri! Şarkılar Bizi Söyler Altın Dişli Hayriye sözleri!

Haberler.com / Osman DEMİR - Haberler | Gündem
Altın Dişli Hayriye şarkı sözleri! Şarkılar Bizi Söyler Altın Dişli Hayriye sözleri!

Şarkılar Bizi Söyler programında söylenen Altın Dişli Hayriye şarkısının sözleri merak edildi. İşte, Altın Dişli Hayriye sözleri!

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En sevilen şarkılardan olan Altın Dişli Hayriye şarkısı Şarkılar Bizi Söyler programında söylendi. İzleyicilere eğlenceli anlar yaşatan şarkıyı dinleyenler Altın Dişli Hayriye şarkı sözleri ve Şarkılar Bizi Söyler Altın Dişli Hayriye sözleri konularını araştırdı.

ALTIN DİŞLİ HAYRİYE ŞARKI SÖZLERİ!

Le le leydida

Se se seydida

Ha ha haynına

Mıne gumbuda

Mıne rencdıde

Mını le le leydida

Gu gumbıda gumude gumbıda

Gum gum

-

Of ooooooffff

Giderken tutti beni

Oynadı yutti beni

Ne heyırsız yarmışsan lo

Ne tuz unutti beni

-

Altn dişli hayriye

Hıldr hıldır yeriye

Cani omri çürüye

Gel beriye beriye

-

Altn dişli hayriye

Hıldr hıldır yeriye

Cani omri çürüye

Gel beriye beriye

He canım

--

Of oooooofff

Rende vururum rende

Ay buluda girende

Ben güzeli beklerim le

Sinemadan gelende

-

Altn dişli hayriye

Hıldr hıldır yeriye

Cani omri çürüye

De hade gel beriye beriye

-

Altn dişli hayriye

Hıldr hıldır yeriye

Cani omri çürüye

Gel beriye beriye

Kim tutar Seni

-

Of oooooooffff

Tutun uşaklar tutun

Şimdi havalanıram

Bu dere kenarına

Güm güm

Düşer…

SEO Editörü - Osman DEMİR
Osman DEMİR
SEO Editörü
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