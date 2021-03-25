Altın Dişli Hayriye şarkı sözleri! Şarkılar Bizi Söyler Altın Dişli Hayriye sözleri!
Şarkılar Bizi Söyler programında söylenen Altın Dişli Hayriye şarkısının sözleri merak edildi. İşte, Altın Dişli Hayriye sözleri!
En sevilen şarkılardan olan Altın Dişli Hayriye şarkısı Şarkılar Bizi Söyler programında söylendi. İzleyicilere eğlenceli anlar yaşatan şarkıyı dinleyenler Altın Dişli Hayriye şarkı sözleri ve Şarkılar Bizi Söyler Altın Dişli Hayriye sözleri konularını araştırdı.
ALTIN DİŞLİ HAYRİYE ŞARKI SÖZLERİ!
Le le leydida
Se se seydida
Ha ha haynına
Mıne gumbuda
Mıne rencdıde
Mını le le leydida
Gu gumbıda gumude gumbıda
Gum gum
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Of ooooooffff
Giderken tutti beni
Oynadı yutti beni
Ne heyırsız yarmışsan lo
Ne tuz unutti beni
-
Altn dişli hayriye
Hıldr hıldır yeriye
Cani omri çürüye
Gel beriye beriye
-
Altn dişli hayriye
Hıldr hıldır yeriye
Cani omri çürüye
Gel beriye beriye
He canım
--
Of oooooofff
Rende vururum rende
Ay buluda girende
Ben güzeli beklerim le
Sinemadan gelende
-
Altn dişli hayriye
Hıldr hıldır yeriye
Cani omri çürüye
De hade gel beriye beriye
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Altn dişli hayriye
Hıldr hıldır yeriye
Cani omri çürüye
Gel beriye beriye
Kim tutar Seni
-
Of oooooooffff
Tutun uşaklar tutun
Şimdi havalanıram
Bu dere kenarına
Güm güm
Düşer…