Altın Baklava Film Akademisi 6. Uluslararası Öğrenci Film Festivali başlıyor
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Altın Baklava Film Akademisi 6. Uluslararası Öğrenci Film Festivali başlıyor

Hürriyet - Haberler | Magazin
Altın Baklava Film Akademisi 6. Uluslararası Öğrenci Film Festivali başlıyor

Alanında tanınmış jüri üyelerinin, öğrenciler tarafından hazırlanan en başarılı kısa filmleri değerlendireceği "Altın Baklava Film Akademisi VI. Uluslararası Öğrenci Film Festivali"; öğrencileri, sinemaseverleri, yönetmenleri ve oyuncuları Gaziantep'te buluşturacak.

Alanında tanınmış jüri üyelerinin, öğrenciler tarafından hazırlanan en başarılı kısa filmleri değerlendireceği "Altın Baklava Film Akademisi VI. Uluslararası Öğrenci Film Festivali"; öğrencileri, sinemaseverleri, yönetmenleri ve oyuncuları Gaziantep'te buluşturacak.

ÜNLÜ JÜRİ ÜYELERİ

Festivalin jüri başkanlığını Timur Savcı üstleniyor. Üyeler ise usta oyuncular Perihan Savaş, Kerem Alışık, Murat Ünalmış, Fadik Sevin Atasoy, öğretim üyesi Andreas Treske, televizyoncu Gülay Afşar.

GENÇLERE UFUK AÇAN DİNAMİK BİR FESTİVAL

Sinema alanında gerçekleşen önemli öğrenci film festivallerinden biri olan Altın Baklava Film Akademisi VI. Uluslararası Öğrenci Film Festivali, uluslararası niteliği ile de birçok öğrenciye yön vererek vizyoner bakış açısı kazandırmayı amaçlıyor. Tüm üniversite öğrencilerinin kurmaca ve belgesel kategorilerinde çektiği filmler arasından en başarılı olanların ödüllendirilmesini ve sinemaya ilgi duyan, sinema alanında kendini geliştirmek isteyen gençlere destek verilmesini amaçlıyor.

Festivalde, kurmaca ve belgesel kategorilerinde 30 dakikayı aşmayan kısa filmler yarışacak. Gençlere yeni ufuklar açma hedefiyle yola çıkan Festival, üç gün boyunca genç sinemaseverlerle ünlü sanatçıları da bir araya getirecek. Dünyanın dört bir yanından öğrencilerin filmleriyle başvurduğu "Altın Baklava Film Akademisi, VI. Uluslararası Öğrenci Film Festivali'nde; atölyeler, oyuncu ve yönetmen söyleşileri gerçekleştirilecek ve 8 Nisan 2021'de yapılacak "Altın Baklava Film Festivali Gala Gecesi'nde ise, başarılı filmlere ödülleri yine usta oyuncu ve yönetmenlerin elinden verilecek.

Kaynak: Hürriyet

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