Altıeylül Belediyesi tıbbi aromatik bitkiler yetiştiriyor
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Altıeylül Belediyesi tıbbi aromatik bitkiler yetiştiriyor

08.12.2020 13:59 | Son Güncelleme: 08.12.2020 14:03
Altıeylül Belediyesi tıbbi aromatik bitkiler yetiştiriyor

Altıeylül Belediyesi ekipleri, 6 bin 650 fide dikerek tıbbi aromatik bitki yetiştiriyor.

Altıeylül Belediyesi ekipleri, 6 bin 650 fide dikerek tıbbi aromatik bitki yetiştiriyor.

Pamukçu ile Nergiz mahalleleri arasında belediyeye ait organik tarım yapılan tarlalarda, ekinezya, bilyalı kekik, melisa, aynısefa, sivri kekik, ölmez çiçek, lavanta, biberiye, Anadolu ada çayı ve mercanköşk olmak üzere 6 bin 650 fidenin dikimini yapıldı.

Dikim işlemine katılan Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, organik tarıma önem verdiklerini belirtti.

Organik tarımın yanı sıra ilçeye getirisi yüksek olacak bir çalışma yaptıklarını anlatan Avcı, "Dikimini yaptığımız tıbbi ve aromatik bitkilerin çeşitliliğini artırmak için de çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah doğala ve organiğe olan ihtiyacı da karşılayan olacağız." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Miraç Kaya

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