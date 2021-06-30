Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı çalışmalarını anlattı
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Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı çalışmalarını anlattı

Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı çalışmalarını anlattı
Anadolu Ajansı / İlkan Toprak - Haberler | Güncel

Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, ilçede yaptıkları yatırım ve çalışmaları anlattı.

Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, ilçede yaptıkları yatırım ve çalışmaları anlattı.

Avcı, basın mensuplarıyla Sabri Uğur Parkı Millet Bahçesi, Sultan Alparslan Kültürevi, Sultan Abdülhamithan Gelişim Merkezi, inşaatı süren ALGEM-2, Mustafa Kemal Atatürk Yaşam Kompleksi ve Hasan Can Kültür Merkezini gezdi, yatırımlar hakkında bilgi verdi.

Projelerinin her kesime hitap ettiğini vurgulayan Avcı, tamamlanan park ve millet kıraathanelerine vatandaşların sahip çıktığını söyledi.

Avcı, Hasan Can Kültür Merkezi'nin 12 milyon 700 bin liraya mal olduğunu belirterek, "Bu merkezin 2 milyonunu Ümraniye Belediyesi karşıladı. 2 milyon 100 bin lira Kültür ve Turizm Bakanlığından destek aldık. 2 milyon 400 bin lira daha bakanlıktan destek gelecek. Geri kalan kısmını da biz karşıladık." dedi.

Kovid-19 sürecinde esnafa 314 bin lira destek olduklarını ifade eden Avcı, yardım ve çalışmaların süreceğini sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlkan Toprak

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