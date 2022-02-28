CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem" toplantısına ilişkin, "Güzel bir toplantıydı. Hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Altı muhalefet partisinin "Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem" toplantısı, Bilkent Otel'in Sakarya Salonu'nda düzenlendi.

Genel başkanlar mutabakat metninin imzalanması ve hatıra fotoğrafının çekilmesinin ardından bir süre basına kapalı görüşme gerçekleştirdi.

Daha sonra otelden ayrılan genel başkanlar basın mensuplarının sorularına, "Hayırlı olsun" karşılığını vermekle yetindi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da otelden ayrılırken bazı vatandaşların, "Çok güzel oldu. Bu birlikteliği bozmayın" sözleri üzerine, "Tamam, meraklanmayın" dedi.

Gazetecilerin, toplantıyı nasıl bulduğuna yönelik sorusuna da Kılıçdaroğlu, "Güzel bir toplantıydı. Hayırlı uğurlu olsun" karşılığını verdi.

DP Genel Başkanı Gültekin Uysal da toplantıyı değerlendirirken, "Pek çok açıdan küme düştüğümüz böyle bir dönemde, millet önünde sistemik olarak neyi hedeflediğimizi ifade ettiğimiz bir toplantı oldu. Hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Bundan sonra ne zaman bir araya geleceklerinin sorulması üzerine de Uysal, "İnşallah yakın zamanda Sayın Babacan'ın davetiyle yine bir araya geleceğiz." dedi.

Uysal, neden tekrar bir araya geleceklerine yönelik soruya, "Davetli toplantıda konuşulmuştu zaten. Ona binaen bu toplantılar devam edecek." yanıtını verdi.