Altı köyün yolları 12 gündür kapalı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Altı köyün yolları 12 gündür kapalı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
Altı köyün yolları 12 gündür kapalı

Adıyaman'ın Sincik ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle 6 köye 12 gündür ulaşım sağlanamıyor.

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'ın Sincik ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle 6 köye 12 gündür ulaşım sağlanamıyor.

Kar kalınlığının 2 metreye ulaştığı ilçenin yüksek kesimindeki Sincik- Malatya Karayolu güzergahında bulunan Aksu, Arıkonak, Geçitli köyleri ile Türk Dağı yamaçlarındaki Karaköse, Hüseyinli ve Şahinbeyler köyüne 12 gündür ulaşılamıyor.

Köylüler ulaşımın kar nedeniyle sağlanmadığı için oldukça mağdur olduklarını ve yollarının biran önce açılmasını istediklerini söyledi. Köylüler, evde yiyeceklerinin kalmadığını hayvan yemlerinin tükendiğini ve bu durumdan dolayı oldukça zorlandıklarını dile getirdi.

Yolları kapalı olan köylüler, ilin yetkililerinden yardım isteyerek yollarının açılmasını istedi. - ADIYAMAN

Altı köyün yolları 12 gündür kapalı

Altı köyün yolları 12 gündür kapalı

İhlas Haber Ajansı - Yerel

Adıyaman, Arıkonak, Malatya, kar, Yerel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title