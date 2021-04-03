Altay kimdir? İbo Show konuğu Altay kaç yaşında, nereli? Altay Biberli kimdir?

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Başarılı sanatçı Altay'ın hayatına dair detaylar araştırılıyor. Kullanıcılar, Altay Biber evli mi, eşi kim? Altay kimdir? İbo Show konuğu Altay kaç yaşında, nereli? Altay Biberli kimdir? gibi soruları araştırıyor.

ALTAY BİBER KİMDİR?

Altay, 1970 yılında Rize'de dünyaya geldi. Sahne adı Altay olan sanatçının soyadı ise Biber'dir. Politikacı bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen Altay, ilköğretim ve ortaokulu Zeytinburnu'nda tamamladı ve ardından Zeytinburnu Meslek Lisesi Elektrik Bölümü'nü okudu. Lisenin ardından İTÜ Gemi Makineleri Mühendisliğini kazanan Altay, bu bölüme devam etmemiş ve Karadeniz Teknik Üniversitesi Matematik Bölümü'ne gitti, ancak burayı da yarıda bıraktı. Eğitimini konservatuvarda sürdürmüştür.

Müzik kariyerinin başlangıcında gece kulüplerinde çalışmıştır. İlk olarak 2000 yılında Var Ya adlı bestesi ile müzik severlerin karşısına çıkan sanatçı, daha sonra Yolcu Yolunda Gerek 2001, Seninle 2003, Anadolu'dan Rüyaya 2004, Öyle Olsun albümünü ise 20 Haziran 2006'da çıkarmıştır. 2007'de Zor Bulursun, 2009'da, Sana Bayılıyorum, 2010 yılında Şekil A, isimli albümlerini çıkardı. 2011 Elma ve 2013 Berduş albümleri ile kariyerine devam ediyor.

ALTAY ŞARKILARI

Albümleri

2000 - Kalpsizsin

2001 - Yolcu Yolunda Gerek

2002 - Seninle

2004 - Anadolu'dan Dünyaya

2006 - Öyle Olsun

2007 - Zor Bulursun

2009 - Sana Bayılıyorum

2013 - Berduş

2017 - Ziyaret

EP'leri

2010 - Şekil A

2015 - Bay Bay

Single'ları

2011 - Elma

2014 - Bi'şey Söyle (Tekli)

2016 - Yolcu Yolunda Gerek

2018 - Kalp Gözüm

2019 - Keşke Aramasaydın

2020 - İki Satır