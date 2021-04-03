Altay kimdir? İbo Show konuğu Altay kaç yaşında, nereli? Altay Biberli kimdir?
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ALTAY BİBER KİMDİR?
Altay, 1970 yılında Rize'de dünyaya geldi. Sahne adı Altay olan sanatçının soyadı ise Biber'dir. Politikacı bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen Altay, ilköğretim ve ortaokulu Zeytinburnu'nda tamamladı ve ardından Zeytinburnu Meslek Lisesi Elektrik Bölümü'nü okudu. Lisenin ardından İTÜ Gemi Makineleri Mühendisliğini kazanan Altay, bu bölüme devam etmemiş ve Karadeniz Teknik Üniversitesi Matematik Bölümü'ne gitti, ancak burayı da yarıda bıraktı. Eğitimini konservatuvarda sürdürmüştür.
Müzik kariyerinin başlangıcında gece kulüplerinde çalışmıştır. İlk olarak 2000 yılında Var Ya adlı bestesi ile müzik severlerin karşısına çıkan sanatçı, daha sonra Yolcu Yolunda Gerek 2001, Seninle 2003, Anadolu'dan Rüyaya 2004, Öyle Olsun albümünü ise 20 Haziran 2006'da çıkarmıştır. 2007'de Zor Bulursun, 2009'da, Sana Bayılıyorum, 2010 yılında Şekil A, isimli albümlerini çıkardı. 2011 Elma ve 2013 Berduş albümleri ile kariyerine devam ediyor.
ALTAY ŞARKILARI
Albümleri
2000 - Kalpsizsin
2001 - Yolcu Yolunda Gerek
2002 - Seninle
2004 - Anadolu'dan Dünyaya
2006 - Öyle Olsun
2007 - Zor Bulursun
2009 - Sana Bayılıyorum
2013 - Berduş
2017 - Ziyaret
EP'leri
2010 - Şekil A
2015 - Bay Bay
Single'ları
2011 - Elma
2014 - Bi'şey Söyle (Tekli)
2016 - Yolcu Yolunda Gerek
2018 - Kalp Gözüm
2019 - Keşke Aramasaydın
2020 - İki Satır