Alsancak viyadükleri kaldırılıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Alsancak viyadükleri kaldırılıyor

11.02.2021 17:57 | Son Güncelleme: 11.02.2021 18:04
Alsancak viyadükleri kaldırılıyor

İZMİR Kordon'da görüntü kirliliğine neden olan atıl durumdaki Alsancak viyadükleri kaldırılıyor.

İZMİR Kordon'da görüntü kirliliğine neden olan atıl durumdaki Alsancak viyadükleri kaldırılıyor. Viyadükler, İzmir'de 30 Ekim'de yaşanan 6.6 büyüklüğündeki depremde zarar görmüş ve kopmaya başlamıştı.

İzmir'de 1990'lı yılların başlarında İzmir- Çeşme Otoyolu'na bağlantı yolu ayağı olması amacıyla yapımına başlanan ancak tamamlanmayan Alsancak Limanı'ndaki viyadükler, Kordon'da görüntü kirliliğine neden olduğu gerekçesiyle kaldırılıyor. Yıllardır atıl durumda olan viyadükler, 30 Ekim'de yaşanan 6.6 büyüklüğündeki depremde zarar görmüş ve kopmaya başlamıştı.

Karayolları Genel Müdürlüğü, viyadüklerin kaldırılması için harekete geçti. 28 Ocak tarihinde gerçekleştirilen yıkım ihalesini kazanan firma ile 5 Şubat'ta imzalar atıldı. İhaleyi kazanan firma tarafından viyadükleri kaldırma çalışmalarına başlandı.

Alsancak viyadükleri kaldırılıyor
Alsancak viyadükleri kaldırılıyor
Alsancak viyadükleri kaldırılıyor
Alsancak viyadükleri kaldırılıyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Çelebi Özcan Özel Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Şeyma Subaşı Acun Ilıcalı Burcu Biricik İbrahim Tatlıses
Spor Mesut Özil Aykut Kocaman Mustafa Cengiz Mahmut Tekdemir İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kar Milli England İntihar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Alsancak viyadükleri kaldırılıyor - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.2.2021 18:03:54. #1.16#
title