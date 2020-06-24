Alptekin Polat'ın son imzası Gümüşlük yalı
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Alptekin Polat'ın son imzası Gümüşlük yalı

Bodrum'un son yıllarda parlayan yıldızı Polat HKC İnşaat'ın markası olan "Salt Hayat"ın ortaklarından Alptekin Polat ve diğer ortak Kemal Çolakoğlu'nun oğlu Kaan Çolakoğlu yeni biten projeleri Gümüşlük Yalı'da teslime yönelik son hazırlıkları kontrol etti.

Alptekin Polat'ın son imzası Gümüşlük yalı
24.06.2020 11:22 | Son Güncelleme: 24.06.2020 11:34

Bodrum'un son yıllarda parlayan yıldızı Polat HKC İnşaat'ın markası olan "Salt Hayat"ın ortaklarından Alptekin Polat ve diğer ortak Kemal Çolakoğlu'nun oğlu Kaan Çolakoğlu yeni biten projeleri Gümüşlük Yalı'da teslime yönelik son hazırlıkları kontrol etti. İlk projeleri olan Camel Beach Residences'ı kısa sürede tamamlayıp teslim tarihinden önce yaşama açan Salt Hayat, yarattığı memnuniyeti bir marka kimliği olarak sürdürmekte kararlı. Üçüncü projeleri olan Lebiderya'nın çalışmaları ise şimdiden başladı ve satışın yarısı tamamlandı. Projelerine hız kesmeden devam eden Salt Hayat yepyeni yatırımlar yapmaya da hazırlanıyor.

Kaynak: Snob Magazin

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