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Alperenler Ankara'da buluştu

Alperenler Ankara'da buluştu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Alperen Ocakları Genel Merkezi tarafından "Yesevi'den Tacettin'e Gençlik Kurultayı" düzenlendi.

ANKARA (İHA) - Alperen Ocakları Genel Merkezi tarafından "Yesevi'den Tacettin'e Gençlik Kurultayı" düzenlendi.

Ankara Arena Spor Salonu'nda gerçekleşen kurultaya, Türkiye'nin dört bir yanından Alperenler akın etti. Büyük Birlik Partisi Bursa İl Başkanı Av. Haldun Filizli ile Bursa Alperen Ocakları ve BBP teşkilatlarının yoğun katılım sağladığı program adeta şenlik havasında geçti. Alperen Ocakları Genel Başkanı Samet Bağcı'nın açılış konuşmasının ardından kürsüye gelen BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, ülke ve dünya gündemi üzerine konuşma gerçekleştirdi.

Programın devamında, Ozan Erhan Çerkezoğlu, Hasan Sağındık, Esat Kabaklı, Arslanbey Sultanbekov şarkılarıyla katılımcılara unutulmaz anlar yaşattı. - BURSA

Alperenler Ankara'da buluştu

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