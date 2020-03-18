Alperen Ocakları'ndan 18 Mart mesajı Alperen Ocakları Karabük İl Başkanı Ahmet Yasin Kaya, 18 Mart Şehitler Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 105. yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımladı.

Alperen Ocakları Karabük İl Başkanı Ahmet Yasin Kaya, 18 Mart Şehitler Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 105. yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımladı.

Kaya, mesajında, Çanakkale destanının Türk milletinin bu topraklarda yaşama azim ve kararlılığını millet olarak topyekun gösterdiğini, fedakarlıkların zirveye çıktığı bir ölüm kalım mücadelesi olduğunu belirtti.

Çanakkale Zaferi'nin, Türk milletinin her türlü yokluk ile acılar içinde dahi milli birlik ve beraberliğiyle neler başarabileceğini gösteren kahramanlık örnekleriyle dolu büyük bir zaferin adı olduğunu ifade eden Kaya, şunları kaydetti:

"Dün omuz omuza vererek vatanı, milleti, devleti ve hürriyeti için mücadele edip şehit düşenlerin bugün çocuklarını çeşitli fitnelerle bölüp parçalamaya uğraşanlara da en ibretli cevap yine Çanakkale destanında saklıdır. Çanakkale destanı, ateşten günler yaşadığımız milli mücadele yılları için hem moral hem ışık hem de yeni kurulacak Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin önsözü olmuştur. Milletimizdeki bağımsızlık tutkusunun destansı boyutu olan Çanakkale ruhunu genç nesillere vermeli ve aradan uzun yıllar geçse de düşmanlarımızın bizi bu coğrafyada müstemleke yapmak için hala büyük bir gayret içinde olduklarını öğreterek milli şuur kazandırmalıyız. Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yılında dönemin Başkumandan Vekili ve Harbiye Nazırı Enver Paşa, diğer komutanlar Esat Paşa, Cevat Paşa, Vehib Paşa, ve bu savaşta kahramanlığı ile dünyaya Türk'ün adını duyuran Albay Mustafa Kemal Bey, Şehit Yarbay Hüseyin Avni Bey, Yarbay Selahaddin Adil Bey başta olmak üzere tüm kahramanları rahmet, minnet ve saygı ile anıyorum." - KARABÜK

Kaynak: İHA