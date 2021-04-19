Alperen Dürük (AlpTV) kimdir? Alperen Dürük kaç yaşında?
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Alperen Dürük (AlpTV) kimdir? Alperen Dürük kaç yaşında?

Alperen Dürük (AlpTV) kimdir? Alperen Dürük kaç yaşında?
Haberler.com / Şimal Güdüm - Haberler | Gamegar

Twitch denilince akla gelen ilk isimlerden biri olan başarılı yayınlarını sürdüren Alperen Dürük AlpTV adıyla sosyal medyada yer almakta. Eğlenceli anlatımı ve başarılarıyla esporda adından bahsettiren Alperen Dürük hakkında merak edilen soruların yanıtlarını sizler için derledik. AlpTV kimdir? AlpTV Alperen Dürük kaç yaşında?

Alperen Dürük (AlpTV) kimdir? Hangi bölüm okumaktadır? Kaç yaşındadır? detayları haberimizde.

ALPEREN DÜRÜK KİMDİR?

Alperen Dürük kendini şöyle tanıtıyor;

"Alperen DÜRÜK. 26 yaşındayım. Edirne'de Turizm İşletme ve Otelcilik okuyordum, şuan için 4.sınıfta dondurdum. Asıl mesleğim denizcilik fakat ailevi bir kaç durumdan dolayı gemiden inip bu bölümü tercih ettim. Oyunlarla 2002 senesinde tanıştım. 2005'den beri Counter Strike oynuyorum. CS haricinde Dota ve Knight Online'da da çok vakit harcadım. Aslında bir çok iyi oynadığım oyunu burada sizinle paylaşmayı düşünüyorum. Oyun haricinde bir çok spor ile uğraşırım. Bunlar arasında avcılık ve atıcılık, serbest dalış(tüpsüz), serbest güreş, atletizm, boks, muay thai yer alıyor. Güreşte ve avcılıkta Türkiye genelinde derecem olup diğer sporlarda küçük çaplı bölge birinciliklerine ulaştım."

Alperen Dürük AlpTV aynı zamanda TKT ekibinde yer alıyordu.

TKT(Türkiye Katlama Timi) ekibinde başka kimler yer alıyor:

Cantuğ Özsoy (Unlostv)

Berk Tepe (Rip)

Alperen Dürük (Alp TV)

Diren Can (ichbindirencan)

Evrim Aydoğan (Shinka)

Gündem Editörü - Şimal Güdüm
Şimal Güdüm
Gündem Editörü
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