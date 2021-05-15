Alper Ulusoy kimdir? Kayserispor-Fenerbahçe VAR hakemi Alper Ulusoy kaç yaşında, nereli?
Alper Ulusoy kimdir? sorusu, günün merak edilen konuları arasında yer aldı. Süper Lig'in 42. ve son haftasında oynanacak Göztepe-Beşiktaş, Galatasaray-Helenex Yeni Malatyaspor ve Hes Kablo Kayserispor-Fenerbahçe maçlarının Video Yardımcı hakemleri (VAR) belli oldu. Alper Ulusoy kimdir? Kayserispor-Fenerbahçe VAR hakemi Alper Ulusoy kaç yaşında, nereli?
Süper Lig'in son haftasında şampiyonun belli olacağı maçı yönetecek olan isimlerden biri de Alper Uluso oluyor. Karşılaşmanın VAR hakemi Twitter'da trend olurken arama motorlarında Alper Ulusoy kimdir? Alper Ulusoy nereli, kaç yaşında? Soruları arttı.
ALPER ULUSOY KİMDİR?
Alper Ulusoy Süper Lig'de ilk kez 20 Ekim 2002'de MKE Ankaragücü ile Bursaspor karşılaşmasında yardımcı hakem olarak görev yaptı. 28 yaşında hakem oldu. Ulusoy 2001 yılından beri hakemlik yapmakta olup uzun süredir Türk liglerinde orta hakem olarak görev yapmaktadır. İzmir bölgesi hakemiyken mesleği mimarlıktır.
Alper Ulusoy 5 Ekim 1981 tarihinde İzmir'de dünyaya geldi.
Alper Ulusoy Süper Lig'de ilk kez 20 Ekim 2002'de MKE Ankaragücü ile Bursaspor karşılaşmasında yardımcı hakem olarak görev yaptı. 28 yaşında hakem oldu. İlk kez Eylül 2014'te Gençlerbirliği - Balıkesirspor karşılaşmasında düdük çaldı.
Ulusoy 2001 yılından beri hakemlik yapmakta olup uzun süredir Türk liglerinde orta hakem olarak görev yapmaktadır. İzmir bölgesi hakemiyken mesleği mimarlıktır.
ALPER ULUSOY'UN YÖNETTİĞİ MAÇLAR
|Ev Sahibi Takım
|Misafir Takım
|Tarih
|Hakem Görev
|Organizasyon
|Sayfalar:« Önceki ( 1 2345678910...) Sonraki » |1/ 51, Toplam 503 kayıt bulundu.
|AYTEMİZ ALANYASPOR
|2-3
|BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
|11 Mayıs 2021
|Hakem
|Süper Lig
|FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.
|5-1
|GENÇLERBİRLİĞİ
|8 Mayıs 2021
|VAR
|Süper Lig
|DEMİR GRUP SİVASSPOR
|1-0
|HELENEX YENİ MALATYASPOR
|29 Nisan 2021
|Hakem
|Süper Lig
|BEŞİKTAŞ A.Ş.
|3-1
|HES KABLO KAYSERİSPOR
|24 Nisan 2021
|VAR
|Süper Lig
|HES KABLO KAYSERİSPOR
|2-2
|GENÇLERBİRLİĞİ
|20 Nisan 2021
|Hakem
|Süper Lig
|TRABZONSPOR A.Ş.
|1-1
|ATAKAŞ HATAYSPOR
|17 Nisan 2021
|VAR
|Süper Lig
|BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
|2-4
|BEŞİKTAŞ A.Ş.
|11 Nisan 2021
|VAR
|Süper Lig
|YUKATEL DENİZLİSPOR
|1-1
|KASIMPAŞA A.Ş.
|8 Nisan 2021
|Hakem
|Süper Lig
|TRABZONSPOR A.Ş.
|4-1
|MKE ANKARAGÜCÜ
|20 Mart 2021
|VAR
|Süper Lig
|GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.
|2-0
|YUKATEL DENİZLİSPOR
|14 Mart 2021
|VAR
|Süper Lig