Alper Saldıran kimdir? Alper Saldıran kaç yaşında? Alper Saldıran çocuğu var mı? Alper Saldıran evli mi? Alper Saldıran hangi dizilerde oynadı?

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ALPER SALDIRAN KİMDİR?

Sahneye ilk kez 5 yaşında, anaokulunda oynadığı piyeslerle çıktı; hemen ardından folklore, özellikle Kafkas danslarına yöneldi. İlkokul boyunca hem tiyatroya, hem dansa aralıksız devam etti. Turizm Lisesinden mezun olan Saldıran, Marmara Üniversitesi Turizm Bölümü'ne geçiş yaptı ancak okulunun ikinci yılı biterken meslek olarak oyunculuğu seçti.

Üniversite döneminde, Turgut Özakman'ın "Fehim Paşa Konağı" adlı oyununda Yusuf karakterini canlandırdı; bu rolüyle Üniversiteler Arası Tiyatro Yarışmasında En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu ödülünü aldı. Ardından "Bir Dilim Aşk"taki Burak rolüyle ilk televizyon dizisinde yer aldı.

Marmara Üniversitesi'nden ayrıldıktan sonra, 2005 yılında Yeditepe Üniversitesi Tiyatro Bölümü'ne burslu olarak başladı. Yeni okulunun 1. sınıfında "Son Dünya" adlı oyunda görev aldı ve Avrupa ile Akdeniz ülkelerini kapsayan Mısır Tiyatro Festivali'ne öğrenci olarak katıldı. Ertesi yıl aynı programa katılan diğer tiyatro öğrencileriyle beraber, "Babil Kulesi" oyununda rol aldı.

Okul döneminde "Kara İnci" ve "Derman" dizileriyle televizyon kariyerine devam etti. Ardından ses getiren Vodafone reklamları ve "Melekler Korusun" dizisi... Aynı dönemde "Hizmetçiler" adlı tiyatro oyununda Hanımefendi rolünü oynadı.

Alper Saldıran, tiyatro bölümünden mezun olduktan sonra, dizi ve film oyunculuna devam etti. "Yerden Yüksek" dizisinde Feyyaz, ilk beyaz perde deneyimi olan "Anadolu Kartalları" filminde Fatih Karakuş ve "Sağ Salim" adlı filmde Recai rolünü canlandırdı. Yine aynı dönemde "Çehov Makinesi" adlı tiyatro oyununda oynadı. 89 bölüm süren Beni Böyle Sev adlı dizide Ömer karakterini canlandırdı. Son olarak Kanal D'nin sevilen dizisi Kalbim Ege'de Kaldı'da Mustafa karakterini canlandırmıştır.

ALPER SALDIRAN HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

Beni Böyle Sev,

Melekler Korusun,

Sağ Salim,

Yerden Yüksek,

Seni Seven Ölsün,

Bir Dilim Aşk,

Anadolu Kartalları,

Kara İnci,

Geçmiş Olsun

ALPER SALDIRAN EVLİ Mİ?

14 yıldır arkadaş, 7 yıldır ise evli olan Alper Saldıran-Pınar Tuncegil çifti 2019 yılında boşandı. Çiftin çocukları bulunmuyor.