Alper Saldıran, Aşkın Tarifi kadrosunda
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Alper Saldıran, Aşkın Tarifi kadrosunda

Alper Saldıran, Aşkın Tarifi kadrosunda
Hürriyet - Haberler | Magazin

Taylan karakterine hayat vermeye hazırlanan başarılı oyuncu Saldıran; "Çekimlerin başlaması için sabırsızlanıyorum.

Taylan karakterine hayat vermeye hazırlanan başarılı oyuncu Saldıran; "Çekimlerin başlaması için sabırsızlanıyorum. Sürprizlerle dolu bir karakteri canlandırıyorum. İlk kez böylesine gizemli bir karakterle izleyici karşısına çıkacağım. Ben çok heyecanlıyım izleyicinin de çok seveceğini düşünüyorum. Aşkın Tarifi özlemini çektiğimiz tüm gerçek duyguları izleyenlere yaşatacak" dedi.

Fransız mutfağında Uzman Gaziantepli bir şefin heyecan dolu aşk hikayesini seyirci ile buluşturmaya hazırlanan Aşkın Tarifi'nin yapımını NTC Medya, yapımcılığını Mehmet Yiğit Alp üstleniyor. Yönetmen koltuğunda Deniz Koloş'un yer aldığı projenin yaratıcı yapımcısı Birsel Çıkıncı.

Senaryosunu Leyla Oter ve Doruk Erengül kaleme aldığı Aşkın Tarifi'nin genel hikayesi ise şöyle;

Kendi halinde bir kebap ustası olan Fırat, kaderiyle oynayan ünlü yaşam koçu Doktor Aşk'a dersini vermek ister. Fırat'ın öfkeyle çıktığı yolculuk, onu bir Fransız restoranına sürükler. Geçmişte Fransız mutfağında iyi bir şef olan Fırat, tutkunu olduğu mutfağa yeniden kavuşurken; restoranın sahibi, güzeller güzeli Naz Soyluer sayesinde de gerçek aşkla tanışır.

Doğu ve batı mutfaklarını harmanlayan, yemek sihirbazı Fırat Şef, herkesi şaşkına çevirecek tarif defterinde bir tek Aşkın Tarifi olmadığını anlayacaktır.

Tarifsiz bir aşk yolculuğuna çıkan Fırat, Doktor Aşk'a "aşk dersi" verebilecek mi? Yoksa ava giderken avlanacak mı?  Fırat, Aşkın Tarifini bulabilecek midir, ya da Aşkın Tarifi var mıdır?

Aşkın Tarifi yakında Kanal D'de...

Kaynak: Hürriyet

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