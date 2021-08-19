Alper Kömürcü kimdir? Alper Kömürcü hayatı ve biyografisi! Alper Kömürcü kaç yaşında, nereli?

Sosyal medya paylaşımları ve açıklamaları ile magazin gündeminden düşmeyen Alper Kömürcü, vatandaşların merak konusu oldu. İşte Alper Kömürcü hakkında merak edilenler. Alper Kömürcü hayatı ve biyografisi. Alper Kömürcü kimdir?

Magazin gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken Alper Kömürcü merak konusu oldu. İşte Alper Kömürcü hakkında merak edilen Alper Kömürcü kimdir, Alper Kömürcü hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları… Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

ALPER KÖMÜRCÜ KİMDİR?

Doğum tarihi: 7 Aralık 1980

Kaç yaşında: 40yaşında

Nereli: Ankara

Alper Kömürcü 1980 yılında Ankara'da doğdu. 1991 yılında Çukurova Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Keman Bölümü'nü kazandı. 1998 yılında Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi'ne burslu olarak kabul edildi. 2005 yılında Emrehan Halıcı'nın kurmuş olduğu Halıcı Bilişim Şirketi'nin düzenlediği "Bilgisayarla Beste Yarışması"nda Mongol Çocuk ve Özgürlük eseriyle Türkiye 1.liği kazandı. 2007 yılında İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı yüksek lisans programını kazandı ve eğitimini tamamladı. 2011 yılında 19. Altın Güvercin Beste Yarışması'nda En İyi Beste ve En İyi Aranjör ödüllerini kazandı. 2014'ün Mart ayında ilk solo albümü MAT'ı çıkarttı. Birçok albümde besteci, söz yazarı ve aranjör olarak yer aldı. TRT Caz Orkestrası Şefi Kamil Özler ile caz armonisi ve orkestrasyon üzerine çalışmalar yaptı. Birçok senfoni orkestrasında aranjmanları seslendirildi. Ünlü Azeri Orkestra Şefi Prof. Ramiz Malik Aslanov ile orkestra şefliği üzerine özel çalışmalar yaptı. 2018 yılında eşi İpek Açar Kömürcü ile Elma Şekeri Prodüksiyon şirketini kurdu. Kömürcü çalışmalarına prodüktör, kompozitör, keman sanatçısı ve orkestra şefi olarak devam etmektedir. Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.