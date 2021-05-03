Alper Ateş kimdir? Ben Bilirim yarışma sunucusu Alper Ateş kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Hayatı ve biyografisi!

Ben Bilirim yarışması sunucusu Alper Ateş kimdir merak ediliyor. Peki, Alper Ateş kimdir, aslen nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Alper Ateş'in hayatı ve biyografisi hakkında bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

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BEN BİLİRİM YARIŞMASI SUNUCUSU KİMDİR?

TV 360 kanalında yayınlanan Ben Bilirim yarışmasının sunucusu Alper Ateş'tir.

ALPER ATEŞ KİMDİR?

Alper Ateş, 1982 Samsun doğumlu Türk editör, spiker ve sunucu. Bloomberg HT'de yayınlanan Süper Bulmaca yarışma programını sunmaya başlamasıyla tanınmaya başlandı.

Alper Ateş doğum tarihi : 1982

Alper Ateş kaç yaşında : 39 yaşında

Alper Ateş nereli : Samsun

Alper Ateş mesleği ne : Editör, Spiker, Sunucu

Alper Ateş 2000 yılında Marmara Üniversitesi'ni kazandı ve İstanbul'a geldi. Birinci sınıftan beri stajyer olarak çalışmak için kanal arayan Ateş bir gün Flash TV'nin kapısını çaldı fakat sonuç alamadı. Daha sonra spora olan merakından Spor servisinde çalışmak istediğini söyledi. Kanal spor servisinin olmadığını söylese de Alper Ateş bir cesaretle ''kurarız'' dedi ve kanaldan yarına kadar haber alacağını öğrendi. Yarına kadar beklemeyen Alper Ateş cevabı o gün almak istedi ve akşama kadar bekledi. Akşamüstü kanaldan stajyerlik teklifi aldı. Böylelikle 18 yaşında sektöre girmiş oldu.

Alper Ateş stajyerlik hayatının Savaş Ay'ın Flash TV'de çalıştığı döneme gelmesiyle çalışma hayatı genç yaşta A Takımı programına kadar yükseldi. Okurken aynı anda da çalışan Ateş okulunu 13 senede bitirebildi. Alper Ateş o süre zarfında Best FM'de ana haber spikerliği yaptı ve Show TV'de 8 yıl çalıştı. Genelde haber, haber program ve gündüz kuşağında olduğunu söyleyen Ateş 400'ün üzerinde canlı yayın yaptığını söylüyor. Alper Ateş ilk sunuculuk deneyimini şöyle anlatıyor:

''Hazırlanırsam yanlış yapacağımı düşündüm ve hiçbir şeyin provasını yapmadım. Benden insanlarla sıcak diyalog kurmamı istediler. Evimde misafir ağırlıyormuşum gibi gibi sunuyorum.''

Alper Ateş, Saba Tümer'le bugün programında canlı yayındayken Darıca Hayvanat Bahçesi'nde yaptığı bir yayın sırasın Leyla isimli bir deveye salatalık yedirirken devenin ani bir hareketiyle yere düştü ve bir yapım genel müdürünün dikkatini çekti ve Süper Bulmaca programı için sunuculuk teklifi aldı. Alper Ateş o anları şöyle anlattı:

''Daha önce sömestr döneminde hayvanat bahçesinden yayın yapmıştık. Aslanlar, maymunlar derken eğlenceli görüntüler çıkmıştı. İkinci sezon, "Yine yap" dediler. Bu kez deveden başladık çekime. Develerin kıskanç olduklarını bilmiyordum. Deveye salatalık yediriyorum, güzel bir bağ kurmuşuz, yayın güzel akıyor. Devenin yanındaki midilliye de salatalık verince deve omzumdan ısırmak için bir hamle yaptı ve kendimi yere zor attım.''

Süper Bulmaca:

Süper Bulmaca'yla Leyla adlı deve sayesinde tanıştığını söyleyen Alper Ateş hayatını Süper Bulmaca'dan önce ve Süper Bulmaca'dan sonra olarak ikiye ayırıyor. Ateş, günde 18 saat çalıştığını ve uyku dışında bir faaliyeti olmadığını söylüyor.

Soruları Gülşah adındaki arkadaşıyla hazırlayan Alper Ateş, Süper Bulmaca'yı yarışma yerine bulmaca olarak tanımlıyor. Alper Ateş sokaktaki insanlardan ''Aa, bulmaca çözdüren çocuk'' diye tepkiler aldığını söylüyor.