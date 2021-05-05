Alpaslan Kuytulculara camide yapılan müdahaleye Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum: Yanlıştı
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Alpaslan Kuytulculara camide yapılan müdahaleye Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum: Yanlıştı

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Gaziantep'te "Furkan Gönüllüsü" olarak adlandırılan gruba yönelik camideki gazlı müdahale ile ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan da ilk değerlendirme geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti MYK'da gündeme gelen konuyla ilgili "Camide onlara müdahale şekli yanlıştı. Onların yaptığı da yanlıştı. İkisi de yanlış" ifadelerini kullandı.

Eski Furkan Vakfı Başkanı Alparslan Kuytul'un çağrısıyla Gaziantep'de korona kısıtlamalarına rağmen 'itikaf'a girmek isteyen bir grup, camiden polisin biber gazlı müdahalesiyle çıkarılmış, o ana ilişkin görüntüler gündeme bomba gibi düşmüştü. Olayın yankıları sürerken Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, konunun AK Parti MYK'da da gündeme geldiğini aktardı.

İşte Selvi'nin yazısındaki ilgili kısım;

"Alpaslan Kuytulculara camide biber gazlı müdahale ile Ayasofya'nın eski imamı Mehmet Boynukalın'ın "pamuk" göndermesi AK Parti MYK'da gündeme geliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, camide onlara müdahale şekli yanlıştı. Onların yaptığı da yanlıştı. İkisi de yanlış diyor.

Dini meselelerde siyasetin değil, Diyanet'in konuşması gerektiği üzerinde duruluyor. Erdoğan, önümüzdeki hafta Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Diyanet'le bir toplantı yapılması talimatını veriyor. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş bir çaba içinde, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kapsamlı bir toplantı yapılarak, bu konular ele alınacak."

NE OLDU?

Eski Furkan Vakfı Başkanı Alparslan Kuytul ve beraberindekiler, Gaziantep'te camilerde toplanıp provokatif eylemlerde bulunmuştu. Camide 'itikaf'a girmek isteyen ve korona kısıtlamalarına rağmen direnen grup, polisin gazlı müdahalesi ile çıkarılmıştı. İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı, kolluk kuvvetlerinin gerekeni yaptığını ve Kuytul'un gözaltına alındığını söylemişti. Emniyet Genel Müdürlüğü de olayın provokasyon olduğunu belirtip, biber gazına başvuran personelin açığa alındığını duyurmuştu. Gaziantep İl Emniyet Müdürü ise yaşanan durumdan dolayı emekliliğini istemişti.

Alpaslan Kuytulculara camide yapılan müdahaleye Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum: Yanlıştı
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