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Alparslan Türkeş Vakfı'nda gerginlik

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Alparslan Türkeş Vakfı'nda gerginlik Ankara'da Alparslan Türkeş Vakfı'nın MHP'nin kurucusu Alparslan Türkeş'in doğum günü sebebiyle düzenlediği anma etkinliğinde yaşanan kavganın ardından vakıf önünde gerginlik yaşandı.

ANKARA (İHA) - Alparslan Türkeş Vakfı'nda gerginlik

ANKARA - Ankara'da Alparslan Türkeş Vakfı'nın MHP'nin kurucusu Alparslan Türkeş'in doğum günü sebebiyle düzenlediği anma etkinliğinde yaşanan kavganın ardından vakıf önünde gerginlik yaşandı.

Ankara'da Alparslan Türkeş Vakfı'nın MHP'nin kurucu ismi Alparslan Türkeş'in doğum günü sebebiyle düzenlediği anma etkinliğinde kavga çıkmıştı. Merhum Alparslan Türkeş'in eşi Seval Türkeş ve oğlu Kutalmış Türkeş MHP'yi suçlarken, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise bu durumdan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı sorumlu tutmuştu. MHP Genel Merkezi, Türkiye Alparslan Türkeş Siyaset Akademisi Vakfı'nın kuruluş çalışmasının başladığını duyurmuştu.

Yaşananların ardından Alparslan Türkeş Vakfı'nın Ankara'da bulunan binası önünde yine gerginlik yaşandı. Bina önüne gelen grup ile binadakiler arasında tartışmalar oldu.

Alparslan Türkeş Vakfı'nda gerginlik

Alparslan Türkeş Vakfı'nda gerginlik

İhlas Haber Ajansı / Ali Nargüner - Son Dakika Haberleri

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