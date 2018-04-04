Alparslan Türkeş, Amasya'da Anıldı

MİLLİYETÇİ Hareket Partisi (MHP) Amasya Merkez İlçe Başkanlığı, Kurucu Genel Başkan Başbuğ Alparslan Türkeş'in 21'inci ölüm yıl dönümünde vatandaşlara helva dağıttı.

MHP Kurucu Genel Başkanı Başbuğ Alparslan Türkeş'in ölümünün 21'inci yıl dönümü anısına MHP Amasya Merkez İlçe Başkanlığı, Şehzadeler gezi yoluna Türkeş'in dev posterini asıp stant kurdu. MHP Merkez İlçe Başkanı Şuayip Ak, Merkez İlçe Başkan Yardımcısı Halil Karadayı ve yönetim kurulu üyeleri güzergahtan geçen vatandaşlara helva dağıttı.

İlçe Başkanı Ak, " 4 Nisan 1997 günü Türk'ün başbuğu rahmetli Alparslan Türkeş Beyefendi'yi vefatının 21'inci yıl dönümünde anmak için böyle bir program hazırladık. Kendisinin bırakmış olduğu emaneti, bizler Genel Başkanımız Dr. Devlet Bahçeli Beyefendi'nin talimatları doğrultusunda izlediği yolla taşımayı öngörüyoruz. Bizler bu programı arkadaşlarımızın yardımıyla hazırladık. Yönetim kurulu olarak Amasyalı hemşehrilerimize helva ikram etmek istedik. Allah, cennet mekan Başbuğumuz Alparslan Türkeş ve bütün ülkü şehitleri olmak üzere tüm şehitlerimize rahmet eylesin. Mekanları cennet olsun" dedi.

- Amasya