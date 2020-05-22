Koronavirüs tedbirlerini reddeden Alparslan Kuytul, vakıf üyeleriyle sokakta namaz kıldı Alparslan Kuytul'un koronavirüs tedbirlerini reddettiğini açıklamasının ardından, namaz kılma bahanesiyle camide toplanan Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı üyelerini polis gözaltına aldı. Gözaltıları protesto eden Kuytul ve vakıf üyeleri kaldırımda toplu namaz kıldı.

Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı manevi lideri Alparslan Kuytul'un, "Bayramda sokağa çıkma yasağı ilan etmek İslam'a ve Müslümanlara ihanettir" açıklamasının ardından, cami avlusunda toplanan Adana'daki vakıf üyelerini polis gözaltına aldı. Gözaltı kararını protesto eden bir grup ve Kuytul, kaldırımda namaz kıldı.

CAMİDE NAMAZ KILAMAYINCA SOKAKTA TOPLANDILAR

Alparslan Kuytul'un dün sosyal medya hesabından yaptığı "Bayramda sokağa çıkma yasağı ilan etmek İslam'a ve Müslümanlara ihanettir" açıklamaSInın ardından akşam saatlerinde koronavirüs tedbirlerini provoke etmek için toplanan Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı üyeleri, kapatılan Sabancı Merkez Camii avlusunda teravih namazı kılmak istedi. Polis namaz kılmaz isteyen yaklaşık 30 kişiye izin vermedi. Daha sonra 30 kişilik grup sokak ortasında teravih namazını kıldı. Ardından, Merkez Park'a geçip slogan atmaya çalışan grup, Gösteri ve Yürüyüş Kanunu ile TCK'nın 195'inci maddesini ihlalden dolayı gözaltına alındı.

OLAYI PROTESTO EDEN KUYTUL KALDIRIMDA NAMAZ KILDI

Sosyal medya üzerinden organize olan Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı üyeleri, arkadaşları gözaltına alınınca Alparslan Kuytul'un evinin önünde toplandı. Grup, arkadaşlarının serbest bırakılması gerektiğini söyleyerek sloganlar attı. Koronavirüs tedbirlerini provoke etmeye çalışan grup, sabah namazını Alparslan Kuytul ile kaldırımda kıldı.

POLİS GRUBA UYARILARDA BULUNDU

Polis, izinsiz gösteri yaparak tedbirleri provoke etmeye isteyen gruba megafonla, "Hıfzıssıhha kanunlarına muhalefet ediyorsunuz. Kendi sağlığınız ve toplum sağlığını tehlikeye atıyorsunuz. Mübarek Ramazan ayı içerisindeyiz, burada slogan atarak ve gürültü yaparak vatandaşın hakkını gasp ediyorsunuz. Lütfen buradan ayrılın" uyarılarında bulundu.

Grubun bekleyişi devam ederken Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünde görevli timler, kalabalığın çevresinde yoğun güvenlik önlemi aldı.

Kaynak: İHA