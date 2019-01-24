Alparslan Kuytul Hakkında Tahliye Kararı Verildi
Adana'da Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfına yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan Alparslan Kuytul, Veysel Dörtgöz ve Ali Alagöz'ün tahliyesine karar verildi.
Adana'da Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı'na yönelik başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan Alparslan Kuytul ve beraberindeki 43 sanığın yargılanmasına Adana 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Bolu Cezaevi'nde yatan ve SEGBİS (Ses ve Görüntülü Bilgi Sistemi) ile Adana'da görülen duruşmaya katılan Kuytul, hakkındaki suçlamaları reddederek beraatını talep etti.
YURT DIŞI YASAĞI DEVAM EDECEK
Alparslan Kuytul, Veysel Dörtgöz, Ali Alagöz hakkında tahliye kararı verilerek, yurtdışı yasaklarının devam edileceğine karar verildi. Diğer sanıkların ise mal varlıkları üzerindeki tedbir ve adli kontrol şartının kalkması için kararın daha sonra açıklanacağı bildirildi.
Kararın açıklanmasının ardından yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı Adana Adliyesi çevresinde bulunan kalabalık sloganlar attı. Kalabalık daha sonra olaysız bir şekilde dağıldı.
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keyfi bir muameleden dolayı içeri aldınmıştı .bır emırle aldı bır emırle bırakıldı.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Çin atasözü: Taraflardan ikiside zenginse hakim istifa eder, biri fakir diyeri zenginse zengin kazanir, ikiside fakirse adalet yerini bulur.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Bu adam öyle şöyle böyle ayıp tutuyordunuz şimdi serbest düzen elbet değişecek ve herkes hakettiğini yaşayacakCevap Yaz Yayından Kaldır
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ALLAHA ŞÜKÜRLER OLSUNCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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bu ülkenin sonu hiç iyi degil suriye gibi olacaz demedi demeyinCevap Yaz 3 1 Yayından Kaldır