Alparslan: Büyük Selçuklu izleyiciyi yine ekran başına kilitledi

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Alparslan: Büyük Selçuklu, altıncı bölümün finalinde Akça'nın vurulmasıyla izleyenleri üzdü. Sosyal medyada da çok konuşulan dizi, yine zirvelerde yer aldı.

TRT 1 ekranlarında pazartesi akşamı izleyiciyle buluşan Alparslan: Büyük Selçuklu", altıncı bölümüyle zirvelerde yer alırken, dizi sosyal medyada da Türkiye gündemine girdi.

Dizinin hayranları bölüm boyunca sosyal medya mecralarında Barış Arduç ile Fahriye Evcen'in oyunculuğuna da övgüler yağdırırken; son sahnede Alparslan'ın veliahtlığı reddetmesi çok ses getirdi… Akça'nın Alpagut tarafından okla vurulması da çok konuşulan sahnelerden biri oldu.

Dizinin altıncı bölümünde neler oldu?

Alparslan, oba baskınında annesini öldüren kişinin Kekavmenos olduğunu öğrenince, intikam için harekete geçti ve Tuğrul beyi ziyarete giderek Vaspurakan Seferi'nin idaresini istedi. Ancak Tuğrul Bey bunu kabul etmedi. Alparslan'ın Vaspurakan Seferi'nin idaresini istemesi Süleyman ile aralarında gerginliğe sebep oldu.

Aralarındaki gerginlik Alparslan'ın Süleyman'ı Ordu beyi Gündüz'ün elinden kurtarmasıyla son buldu. Alparslan; Şehzade Hasan'ın ölümüne Süleyman'ın sebep olduğunu söyleyen ve Süleyman'ı Yınal'ın talimatı ile öldüremeye çalışan Ordu beyi Gündüz'ün boğazını keserek, Süleyman'ı kurtardı.

Alparslan'la Kekavmenos arasında yaşananlar, Bizans içinde yeni gerginliklerin tohumunu attı. Dukas, Kekavmenos'a oğlunun intikamını almak için Bizans askerlerini tehlikeye atmasından dolayı tepki gösterdi. Kekavmenos Bozan'dan aldığı fikir ile Halife'yi Konstantinapol'deki Müslümanları infaz etmekle ve Arap Camiini yıkmakla tehdit ederek; Selçukluları savaştan çekilmek zorunda bıraktı.

Kekavmenos, Alparslan'a kurulan pusuyu Selçuklulara Akça'nın söylediğini düşünerek, Akça'ya hain bir plan hazırladı ve buluşma yerine çağırdı. Akça'ya birnot geldiğini gören Karaca, Akça'yı ormanın içinde takip etti. Kekavmenos, hainlik yaptığını düşündüğü Akça'yı öldürmesi için Alpagut'a emir verdi.

Ne yapacağını bilmeyen Alpagut önce okunu sırtı dönük olan Kekavmenos'a sonrada Akça'ya çevirdi ve Akça; Alpagut'un okuyla yere yığıldı. Akça'yı takip eden Karaca; onun vurulduğunu görünce şok oldu.

Dizinin finalinde Pasinler'den sonra veliahdını ilan edeceğini bildiren Tuğrul bey; yerine Alparslan'ın geçmesini istedi. Ancak Alparslan; başka bir veliaht seçmesi gerektiğini, veliaht olamayacağını söyledi.

Yapımcılığını ve senaristliğini Emre Konuk'un üstlendiği, yönetmen koltuğunda Sedat İnci'nin oturduğu "Alparslan: Büyük Selçuklu" dizisinde Barış Arduç ve Fahriye Evcen'e Mehmet Özgür, Yurdaer Okur, Sarp Levendoğlu, Sinan Tuzcu, Korel Cezayirli, Gizem Karaca, Erdinç Gülener, Toprak Sergen, Olcay Kavuzlu, Rabia Soytürk, Esila Umut, Hakan Şahin, Ayşegül Ünsal ve Esra Kızıldoğan gibi başarılı isimler eşlik ediyor.

Sultan Alparslan'ın 1048 – 1071 yılları arasındaki Anadolu'yu fetih sürecini konu alan hikayesiyle "Alparslan: Büyük Selçuklu" her Pazartesi saat 20.00'de TRT 1 ekranlarında.

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