Alparslan-2 Barajı Muş Ovası'na hayat verecek
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Murat Nehri, Muş, Güncel

Alparslan-2 Barajı Muş Ovası'na hayat verecek

Muş'ta Murat Nehri üzerine inşa edilen Alparslan-2 Barajı, elektrik enerjisi üretiminin yanı sıra 78 bin 210 hektar arazi suyla buluşturacak.

10.04.2020 12:20 | Son Güncelleme: 10.04.2020 12:20
Alparslan-2 Barajı Muş Ovası'na hayat verecek

Muş'ta Murat Nehri üzerine inşa edilen Alparslan-2 Barajı, elektrik enerjisi üretiminin yanı sıra 78 bin 210 hektar arazi suyla buluşturacak.

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Muş'a yapılan yatırımlarla mümbit topraklarını suyla buluşturulduğu, içme ve kullanma suyu ihtiyacının karşıladığı, derelerdeki taşkın riskinin azaltıldığı belirtildi.

Kente son dönemde yapılan su yapılarının artmasının bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynadığını bildirilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Doğu Anadolu'nun ve ülke tarımının en önemli illerinden biri olan Muşumuzda ziraatın daha da gelişmesi için son 17 yılda önemli yatırımlar yaptık. Hasretle beklenen ve yaklaşık 2.9 milyar metreküp su biriktirme hacimli Alparslan-1 Barajı'nı hizmete aldık. 17 yılda tamamlanan 4 sulama tesisiyle 85 bin 441 dekar zirai araziyi sulamaya açtık. Böylece Muş topraklarımızı daha bereketli hale getirdik ve çiftçilerimize yıllık 32 milyon lira ilave zirai gelir artışı sağladık. Muş'ta Murat Nehri üzerine inşa edilen Alparslan-2 Barajı, elektrik enerjisi üretiminin yanı sıra 78 bin 210 hektar arazinin sulamasında da kullanılarak 78 bin 210 hektar arazi suyla buluşturulacak.

Muş-Varto yolu ile Akpınar ve Dumlusu köyleri arasında inşaatı yükselen Alparslan-2 Barajı sayesinde, yıllık 862 milyon 270 bin kwh elektrik enerjisi üretilerek, Muş Ovası'nda 78 bin 210 hektar arazi suyla buluşturulacak. Bu sayede, Muş Ovası'nda katma değeri yüksek ürünler yetiştirilerek kentteki ekonomik refahın da yükseltilmesi sağlanacak."

Açıklamada, Muş için sulamanın öneminin büyük olduğu bildirilerek bunun için toplamda 170 bin 560 dekar araziyi sulayacak olan Muş Ovası sulaması 1 kısım, Malazgirt Karahasan Barajı sulaması ve Muş Bulanık Mollakent Göleti sulaması ile 3 sulama tesisi projesinin ihale aşamasında olduğu kaydedildi.

Muş'ta 17 yılda tamamlanan en büyük taşkın koruma tesisinin Muş Karasu Yatak Islahı projesi olduğuna yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Muş Karasu Yatak Islahı Muş Ovası Sulamasının ana tahliye kanalını oluşturmak, drenajını sağlamak ve ovada meydana gelen taşkınları önlemek amacıyla yapılan çalışma ile her yıl Muş Ovası'nda meydana gelen sel felaketleri önlenmiş oldu. 3 taşkın koruma tesisinde inşaat çalışmaları devam etmektedir. Muş İçme Suyu Tesisleri işi kapsamında, Muş ili ve 52 civar yerleşimin 2050 yılı için ön görülen 421 bin nüfusun içme ve kullanma suyunun iletilmesi için içme suyu tesisleri proje çalışmaları devam etmektedir. Ayrıca Muş İçme Suyu Arıtma Tesisi işi kapsamında Arıncık Regülatöründen alınan ham suyu arıtarak 'İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik' esaslarına uygun içme suyu sağlayacak arıtma tesisinin proje çalışmaları da devam etmektedir."

Kaynak: AA

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Güncel Manşet

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