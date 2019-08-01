Alparslan-2 Baraj inşaatında çalışmalar sürüyor

Muş'ta yapımı devam eden Alparslan-2 Barajında çalışmalar sürdürülüyor.

Yapımı devam eden Alparslan-2 Baraj inşaatı hakkında açıklamalarda bulunan AK Parti Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek, Muş'un en büyük projeleri arasında yer alan Alparslan-2 Barajında çalışmaların sürdürüldüğünü söyledi. Alparslan-2 Barajının çok hızlı bir şekilde yürüyen bir proje olduğunu anlatan Şimşek, "Enerji üretimi ile birlikte Muş Ovamızın sulaması desteklenecek ve kent merkezi ile birlikte 2 ilçeye, 9 belde ile 41 köyümüze arıtılmış temiz içme suyu verilecektir" dedi.

Barajda çalışmaların yoğun bir şekilde devam ettiğini hatırlatan Şimşek, "Çalışmalar bu şekilde devam ederse 2020 sonunda bitmiş olacaktır. Programın da önünde yürüyen bir proje şu anda bölgemize ve ülkemize çok ciddi katma değer üretecek bir projedir. Baraj inşaatı bittiği taktirde enerji üretimi başlattığı zaman Muş, Bingöl ve Bitlis illerimize enerji verilebilecek bir projemizdir. Alparslan-1 Barajından sonra Alparslan-2 Barajı, Murat Nehri üzerinde inşa edilen projemizi önemsiyorum, takip ediyorum. Hedeflediğimiz günden önce bu projeyi bitirip ülkemize katma değer sağlayacağız" ifadelerini kullandı.

Fiziki gerçekleşmenin yaklaşık yüzde 60 civarında olduğunu kaydeden Şimşek, "Hızla yürüyen ve modern bir teknikle inşa edilen bir proje. Son derece modern bir teknoloji ile inşa edilmiş. Çok güzel bir proje, inşallah kısa sürede halka arz edeceğiz. Baraj faaliyete geçtiği taktirde Muş Ovası'nda 780 bin dönüm alan sulanabilecektir. Devlet Su İşleri Müdürlüğü tarafından drenaj sulama projeleri bitti. İnşallah kısa sürede suyu barajdan alacağız. Sulamaya açtığımız takdirde çok ciddi bir şekilde tarım ve hayvancılık bununla birlikte yan ürünler de gelişecektir. Bununla birlikte endüstriler de gelişmeye açık olacaktır. Bununla birlikte büyük, küçük ve orta ölçekli endüstri ve sanayi kuruluşları kurulacaktır. Muş Ovamızın ve Muşumuzun kalbi bu projeyle canlanacak. Sulama ile birlikte Muş Ovası'na çok ciddi bir değer katacaktır" diye konuştu.

AK Parti İl Başkanı Rahmetullah Yaktı da, AK Parti'nin iktidara geldiği günden bu yana yaptığı çalışmalar hakkında bilgiler verdi. - MUŞ

Kaynak: İHA