Alp Navruz ve Ayça Ayşin Turan aşkı belgelendi

'Ada Masalı' adlı dizide Haziran ve Poyraz karakterlerini canlandıran Ayça Ayşin Turan ile Alp Navruz cephesinde flaş bir gelişme yaşandı. İkili, aşk mı yaşıyor? İşte cevabı...

Son dönemin gözde oyuncuları Ayça Ayşin Turan ile Alp Navruz'ın bir süredir birlikte olduğu konuşuluyordu.

Ünlü çift, dün yaptıkları romantik paylaşımla aşk yaşadıklarını adeta doğruladılar.

İkilinin bu pozu sosyal medyayı salladı.

"KOMİK VE EĞLENCELİ"

Güzel oyuncu Ayça Ayşin Turan, adının aşk dedikodusuna karıştığı Alp Navruz hakkında "Alp, disiplinli ve işine çok saygı duyan biri. Bunlar, ona saygı duymamı sağlayan ilk etkenler oldu. Bir de göründüğünden çok daha komik ve eğlenceli" demişti.

Alp Navruz, geçtiğimiz aylarda uzun süredir birliktelik yaşadığı 2009 Türkiye Güzeli Ebru Şam'dan sürpriz bir şekilde ayrılmıştı.

Ada Masalı konusu nedir?

Şehirli, başarılı iş kadını Haziran (Ayça Ayşin Turan) ile adanın yakışıklı ve yardımsever genci Poyraz'ın (Alp Navruz) Kırlangıç Adası'nda kesişen yollarını konu alan 'Ada Masalı', zıt karakterlere sahip ikilinin anlaşmazlıklardan doğacak aşklarını seyirciyle buluşturuyor.

Kaynak: Snob Magazin