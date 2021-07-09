Alp Navruz ile Ayça Ayşin Turan aşk mı yaşıyor? İşte cevabı...

'Ada Masalı' adlı dizide Haziran ve Poyraz karakterlerini canlandıran Ayça Ayşin Turan ile Alp Navruz hakkında çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. İşte o iddianın perde arkası...