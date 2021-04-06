"Alp Disiplini Kayak Öğreticiliği Kursu" Cıbıltepe'de başladı

Türkiye Kayak Federasyonunun 2021 yılı faaliyet programında bulunan "Alp Disiplini Kayak Öğreticiliği Kursu" Kars'ın Sarıkamış ilçesinde bulunan Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde düzenleniyor.

Türkiye Kayak Federasyonunun 2021 yılı faaliyet programında bulunan "Alp Disiplini Kayak Öğreticiliği Kursu" Kars'ın Sarıkamış ilçesinde bulunan Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde düzenleniyor.

Türkiye'nin dört bir yanından gelen yaklaşık 160 kayakçı, 8 Nisan'a kadar kayak merkezinde teorik ve uygulamalı kayak öğreticiliği eğitimi alacak.

Türkiye Kayak Federasyonu Teknik Kurul Üyesi ve kurs öğretmeni Taner Üstündağ, AA muhabirine yaptığı açıklamada, nisan ayı olmasına rağmen Sarıkamış'ta çok güzel bir ortamda kursiyerlere eğitim verdiklerini söyledi.

Eğitime 160 kişinin katıldığını ifade eden Üstündağ, "Burada yaklaşık bir hafta içinde tamamlanacak eğitim sonunda başarılı olanlar 'Kayak Öğretici Belgesi' alacak. Bu belgeyi alan arkadaşlarımız ülkemizdeki kayak merkezlerinde bu göreve, bu hizmete devam edecek." dedi.

Sarıkamış Kayak ve Snowboard Eğiticileri Derneği Başkanı Tarkan Usta ise kursun kayak sporu ve kış turizmi için önemli ve gerekli olduğunu belirterek, kursa katılanlara başarı diledi.

Kursa katılan kayakçılardan Murat Aygün de Türkiye'nin en önemli kayak merkezlerinde eğitim aldıklarını anlatarak, "Bu kursta değerli hocalarımız engin bilgilerini bizimle paylaşıyor. Biz de mümkün olduğunca hocalarımızdan aldığımız bilgileri uygulamaya çalışıyoruz. Uygulamalı eğitimin bize büyük faydalar var." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Demirci