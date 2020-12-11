Almanya salgının başından bu yana böylesini yaşamamıştı: Son 24 saatte 598 kişi hayatını kaybetti

Almanya'da son 24 saatte 598 kişinin koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiği açıklandı. Salgının başından bu yana en yüksek can kaybı sayısına ulaşılırken, uzmanlar her 2 buçuk dakikada bir kişinin virüs kaynaklı solunum yetmezliği nedeniyle hayatını kaybettiğini belirtti.

Robert Koch Enstitisü (RKI), Almanya'da son 24 saatte 29 bin 875 yeni vakanın tespit edilmesi ile ülkedeki toplam vaka sayısının 1 milyon 272 bin 78'e ulaştığını açıkladı. Açıklamaya göre koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 598 kişinin hayatını kaybettiği ülkede, toplam can kaybı sayısı 20 bin 970'e ulaştı.

AKTİF VAKA SAYISI 309 BİN

Elde edilen son verilerle birlikte, salgının başlangıcından bu yana en yüksek can kaybı sayısına ulaşıldığı kaydedilirken, Almanya'da aktif vaka sayısının 309 bin 731 olduğu belirtildi. Öte yandan salgının başlangıcından bu yana 942 bin 100 kişinin iyileştiği açıklandı.

NOEL ÖNCESİ YENİ ÖNLEMLER YOLDA

Salgına karşı alınan sıkı önlemler ve kısıtlamalara rağmen Almanya'da bir haftada 100 bin kişiye 50 vaka sayısının ülke genelinde 156,3'e yükselmesi nedeniyle Noel tatili öncesi yeni önlemlerin tekrar gündeme gelmesi bekleniyor.