Almanya, Planlama Yaptığı 20 Şehirden 2'sinde 5G'yi Resmen Hizmete Açtı

Alman telekomünikasyon şirketi Deutsche yaptığı açıklamada, ilk olarak Berlin ve Bonn'da başlayan 5G teknolojisinin ilerleyen zamanlarda Darmstadt, Hamburg, Leipzig ve Münih şehirlerinde de olacağını söyledi. Gelecek 18 ayda Almanya'nın 20 büyük şehrinde 5G teknolojisine kavuşacağını belirten şirket, mağazalarında 5G uyumlu Samsung Galaxy S10 telefonları 899 euro üzerinden satışa çıkardı ve telefona ek olarak limitsiz internet planını da 84,95 eurodan kullanıcılarla buluşturmaya başladı.

5G teknolojisi, 4G teknolojisine göre oldukça büyük avantajlar sunuyor. Avrupa'nın en büyük ekonomisine sahip ülkede veri aktarım hızını arttırmak ve bununla birlikte yüksek kapasiteli, gecikme süresi neredeyse olmayan, düşük maliyetli bir iletişim altyapısının oluşturulması temel öncelik.

Almanya'da 19 Mart'ta başlayan 5G teknolojisi için frekans lisans ihalesi, 12 Haziran'da tamamlanmıştı. Almanya'nın telekomünikasyon sektöründeki düzenleyicisi konumunda bulunan Federal Ağ İdaresi (BNetzA), 52 gün boyunca süren ihalenin toplam bedelini 6 milyar 549 milyon euro olarak açıklamıştı. 5G ihalesine katılan ve bu ihaleyi kazanan Deutsche Telekom, bu aşamada 2 milyar 170 milyon euro ödeme yapacak.

Deutsche Telekom'un yöneticisi Dirk Wössner, şirketin 5G teknolojisini sokağa en kısa zamanda ulaştırmak için çalıştıklarını ancak Alman bürokrasisi nedeniyle yaşanan gecikmelerden rahatsız olduklarını belirtti.