Almanya'nın Ukrayna'ya miğfer yardımı yapacak olması ülkede alay konusu oldu

İşgal korkusu yaşayan Ukrayna'ya silah göndermeyi kabul etmeyen ve Kiev yönetiminin tepkisini çeken Almanya krizi gölgede bırakacak bir yardım teklifi sundu. Berlin yönetimi, Ukrayna'ya 5 bin miğfer göndereceklerini açıkladı.

SAVUNMA BAKANI DOĞRULADI

Ukrayna'ya 5 bin miğfer gönderileceğini doğrulayan Almanya Savunma Bakanı Christine Lambrecht, "Ukrayna'nın bu yöndeki talebini değerlendirdik ve onayladık. Ancak teslimat zamanı konusunda henüz bir şey söyleyemiyorum" dedi.

"ŞAKA" OLARAK YORUMLANDI

Almanya'nın miğfer yardımı Ukrayna'da büyük ses getirdi. Bu hamleyi birçok kişi "Şaka" olarak yorumlarken Kiev Belediye Başkanı Vitali Klitschko "Söyleyecek söz bulamıyorum. Almanya bir sonraki sefer nasıl bir destek gönderecek, yastık mı?" şeklinde bir açıklama yaptı.

YENİ YAPTIRIM TEHDİDİ

Öte yandan ABD Başkanı Joe Biden'ın Rusya lideri Putin'e doğrudan yaptırım uygulayabileceklerini açıklamasının ardından, bu kez Kuzey Akım 2 projesi masada. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Rus tanklarının Ukrayna'ya girmesi halinde Kuzey Akım 2 projesinin devam etmeyeceğini söyledi.

Ned Price "Çok açık olmak istiyorum; eğer Rusya Ukrayna'yı o ya da bu şekilde işgal ederse Kuzey Akım 2 devam etmeyecek. Ayrıntıya girmeyeceğim. Almanya ile birlikte projenin devam etmemesi için çalışacağız" dedi.