Almanya'nın kuzeyinde oluşan hortum nedeniyle çok sayıda kişi yaralandı

Almanya'nın kuzeyindeki Schleswig- Holstein eyaletinin kıyı kenti Kiel'de oluşun hortum nedeniyle çok sayıda kişinin yaralandığı ve birçok binanın hasar gördüğü bildirildi.

Alman basınında yer alan haberler e göre, Kiel kıyı şeridinde hortum meydana geldi.

Bir kürek takımının, kayıklarını sudan çıkardıkları sırada hortuma yakalandığı belirtilen haber de, birçok kişinin denize savrulduğu, bazı kişilerin yardım için suya atladığı ve çevredekilerden yaralananlar olduğu ifade edildi.

Haber de, hortum nedeniyle 4'ü ağır çok sayıda kişinin yaralandığı, yaralıların çevredeki hastanelere kaldırıldığı belirtildi.

Kiel'in Meimersdorf ve Gaarden ilçelerinde bazı binaların çatılarının uçtuğu, ağaçların kökünden söküldüğü kaydedildi.