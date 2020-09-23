Almanya Lukaşenko'yu Belarus lideri olarak tanımadığını açıkladı
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Almanya Lukaşenko'yu Belarus lideri olarak tanımadığını açıkladı

23.09.2020 16:43 | Son Güncelleme: 23.09.2020 16:46
Almanya Lukaşenko'yu Belarus lideri olarak tanımadığını açıkladı

Belarus'ta cumhurbaşkanlığı seçimini kazanan ve yemin ederek görevine başlayan Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko ile ilgili Almanya'dan açıklama geldi.

Belarus'ta cumhurbaşkanlığı seçimini kazanan ve yemin ederek görevine başlayan Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko ile ilgili Almanya'dan açıklama geldi. Berlin yönetimi,Lukaşenko'yu Belarus cumhurbaşkanı olarak tanımadığını belirtti. 

Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, kazandığı cumhurbaşkanlığı seçimlerinden sonra yemin ederek görevine başladı. Cumhurbaşkanlığı Bağımsızlık Sarayı'nda yapılan yemin töreninde Lukaşenko, anayasa kitabı üzerine el basarak Belarus dilinde yemin etti.Lukaşenko ile ilgili Almanya'dan açıklama geldi. ?Almanya Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert tarafından yapılan açıklamada, Almanya'nın Aleksandr Lukaşenko'yu Belarus cumhurbaşkanı olarak tanımadığını açıkladı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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