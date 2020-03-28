Almanya karantinayı 20 Nisan'a kadar uzatıyor: Merkel'den halka teşekkür

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Almanya Başbakanı Angela Merkel, koronavirüsün yayılmasını önleme amacıyla getirilen kurallara büyük ölçüde uyulduğunu belirterek halka teşekkür etti
28.03.2020 17:14 | Son Güncelleme: 28.03.2020 17:14
Almanya Başbakanı Angela Merkel, koronavirüsün yayılmasını önleme amacıyla getirilen kurallara büyük ölçüde uyulduğunu belirterek halka teşekkür etti.
Haftalık podcast şeklinde yayınlanan konuşmasında Merkel, şu ifadeleri kullandı Açıklaması Euronews.com'da Görüntüle
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Kaynak: Euronews.com