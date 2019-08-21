Almanya ile Kuzey ülkelerinin Arktika ortaklığı

21.08.2019 11:14

İzlanda'nın başkenti Reykjavik'te Kuzey Avrupa ülkelerinden mevkidaşları ile biraraya gelen Almanya Başbakanı Angela Merkel, bu ülkelerle iklim ve Arktika politikalarında işbirliği yapacaklarını duyurdu.Almanya ile "Nordik ülkeler" de denen Kuzey Avrupa ülkeleri arasında, iklim ve Arktika politikaları konusunda iş birliği yapma kararı alındı. İzlanda, Norveç, İsveç, Danimarka ve Finlandiya başbakanları ile İzlanda'nın başkenti Reykjavik'te bir araya gelen Almanya Başbakanı Angela Merkel, buluşmanın ardından yaptığı açıklamada, altı ülke arasında söz konusu iş birliği için bir platform oluşturma hususunda mutabakata varıldığını bildirdi. Buna göre söz konusu platform, Eylül ayında Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) New York kentinde yapılacak Birleşmiş Milletler (BM) İklim Zirvesi'nden önce bir araya gelerek, savunacağı pozisyonu belirleyecek.

Arktik Konseyi'nde AB'nin rolü

Mevkidaşları ile birlikte katıldığı basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Merkel, iklim değişikliği, çok taraflı dünya düzeni ve hukuk devleti normları konusunda altı ülkenin birbirine çok yakın görüşlere sahip olduğunu ifade etti. Almanya'nın Arktika bölgesi için daha fazla angajman göstereceğini dile getiren Başbakan Merkel, Avrupa Birliği'nin (AB) de Arktik Konseyi'nde gözlemci olarak daha ciddiye alınması gerektiğini belirtti. Kanada, ABD, Rusya, İzlanda, Finlandiya, Norveç, İsveç ve Danimarka'dan oluşan Arktik Konseyi'nde Almanya gözlemci statüsünde yer alıyor.

Merkel'in Arktika hassasiyeti

Arktika bölgesinin iklim değişikli ile birlikte özellikle gemi trafiği için sunduğu rotalar açısından, stratejik bakımdan önem kazanacağını vurgulayan Merkel, söz konusu coğrafyanın insanlığın tamamı için çok büyük bir öneme sahip olduğunu dile getirdi. Bölgenin özenli ve itinalı bir şekilde korunması gerektiğini ifade eden Angela Merkel, Arktika'nın kaynakların aşırı kullanıldığı ve doğal yıkımın yaşandığı bir yer olmaması gerektiğini belirtti.

Norveç Başbakanı Erna Solberg de, kendi ülkesi ile birlikte İzlanda, İsveç, Danimarka ve Finlandiya'nın, küresel ısınmanın 1,5 dereceyi aşmaması için yeni önlemleri değerlendirdiklerini duyurdu. İskandinav ülkelerinin her yıl yaz aylarında düzenlediği başbakanlar düzeyindeki gayri resmi toplantıya Almanya Başbakanı Merkel bu sene konuk olarak davet edildi. Almanya hükümetinin Çarşamba günü, Almanya'nın izleyeceği Arktika politikasının genel hatlarını belirlemesi bekleniyor.

dpa,Reuters/ ET,BW

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