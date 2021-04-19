Almanya Dışişleri Bakanı Maas: "Navalny'e tıbbi bakım hakkı derhal sağlanmalı"

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, hapishanede bulunan ve sağlık durumu kötüleşen Rus muhalif lider Alexei Navalny'e ihtiyacı olan tıbbi tedavinin derhal sağlanması için çağrıda bulundu.

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, hapishanede bulunan ve sağlık durumu kötüleşen Rus muhalif lider Alexei Navalny'e ihtiyacı olan tıbbi tedavinin derhal sağlanması için çağrıda bulundu.

Rusya'da zehirlendikten sonra Almanya'da tedavi olan ve Moskova'ya dönüşünde tutuklanan Rus muhalif lider Alexei Navalny, gönderildiği cezaevinde tıbbi yardım alamadığı gerekçesiyle 31 Mart'ta açlık grevine başlamıştı. Rusya'nın Vladimir bölgesindeki bir cezaevinde tutulan Navalny'nin açlık grevindeki 3. haftasında sağlık durumunun kötüleştiği açıklanmıştı. Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Navalny'nin sağlık durumunun kötüleşmesi nedeniyle endişeli olduklarını belirterek, "Navalny'e tıbbi bakım hakkı derhal sağlanmalı. Rus hükümeti, Navalny'nin 'güvendiği doktorlara' müsaade etmeli" dedi.

Maas, bugün Belçika'nın başkenti Brüksel'de gerçekleştirilecek ve Ukrayna-Rusya konusunun ele alınacağı AB (Avrupa Birliği) Dışişleri Bakanları toplantısında, Navalny'nin sağlık durumunu da gündeme getireceklerini söyledi.

"Navalny'nin böbrekleri işlevsiz halde"

Rus Doktorlar İttifakı Sendikası Başkanı ve aynı zamanda Navalny'nin doktorlarından Anastasia Vasilyeva, sosyal medya hesabı üzerinden muhalif liderin son kan testi sonucunu yayınlamıştı. Vasilyeva, Navalny'yi acilen görmek için cezaevi yönetimine başvuruda bulunduklarını ancak başvurunun üzerinden 2 gün geçmesine rağmen kendilerine olumlu veya olumsuz yönde bir cevabın gelmediğini belirtmişti.

Navalny'nin kalp doktorlarından Yaroslav Ashikhmin de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, test sonuçlarına göre potasyum seviyesinin çok yükseldiğini, bu durumun kalp krizine neden olabileceğini vurgulamıştı. Ashikhmin, kreatin seviyesinin de çok yüksek olması nedeniyle Navalny'nin böbreklerinin işlevsiz hale geldiğini ifade etti. - BERLİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı