Almanya'dan getirilen 182 Türk vatandaşı Ağrı'da yurtlara yerleştirildi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Almanya'dan getirilen 182 Türk vatandaşı Ağrı'da yurtlara yerleştirildi - Haber
fuat oktay, Almanya, Ağrı, Haber

Almanya'dan getirilen 182 Türk vatandaşı Ağrı'da yurtlara yerleştirildi

Almanya'dan getirilen 182 Türk vatandaşı Ağrı'da yurtlara yerleştirildi Almanya'dan koronavirüs tedbirleri kapsamında Ağrı'ya getirilen 182 Türk vatandaşı, sağlık kontrollerinin ardından Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne ait öğrenci yurduna yerleştirildi.

22.04.2020 22:55 | Son Güncelleme: 22.04.2020 22:56
Almanya'dan getirilen 182 Türk vatandaşı Ağrı'da yurtlara yerleştirildi

Almanya'dan getirilen 182 Türk vatandaşı Ağrı'da yurtlara yerleştirildi

AĞRI - Almanya'dan koronavirüs tedbirleri kapsamında Ağrı'ya getirilen 182 Türk vatandaşı, sağlık kontrollerinin ardından Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne ait öğrenci yurduna yerleştirildi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonunda İçişleri, Dışişleri, Sağlık, Ulaştırma ve Altyapı bakanlıklarınca yürütülen ortak çalışma sonucunda Almanya'daki 182 Türk Vatandaşı Türk Hava Yolları'na ait uçakla Ağrı'ya getirildi.

Ağrı Ahmedi Hani Havalimanı'na getirilen vatandaşlar, burada ilk olarak sağlık kontrolünden geçirilip, valizlerinin dezenfekte edilmesinin ardından güvenlik görevlileri eşliğinde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne ait Ahmed-i Hani Erkek Öğrenci yurduna götürüldü.

'Bizimle çok iyi ilgilendiler'

Almanya'dan Türkiye'ye getirilen vatandaşlardan Dinçay Akçaören yaptığı açıklamada yetkililere teşekkür ederek: " Münih'ten geldim. Normal bir yolculuk oldu. Buraya gelmek için bütün şartları kabul ettik. Ama rahat bir yolculuk oldu. Hostesler bizimle çok iyi ilgilendiler. Hepsi ellerinden geleni yaptılar. Bizden çok onlar için daha zor olmuştur yolculuk. Çünkü onlar gözlük, maske ve tulum giymişlerdi. Bizlerde ise sadece maske vardı. Uçakta bize ikramda yaptılar. Her şey düşünülmüştü. Arkadaşlar ellerinden geleni yaptılar. Ama bize ilk başta Ankara'ya ineceğimiz söylenmişti. Daha sonra Ağrı'ya ineceğimiz söylendi. Karantinadan çıktıktan sonra evlerimize ulaşmak biraz zor olabilir. Ama şu an değişik zamanlardan geçiyoruz. Münih'te bir ay daha kalmakta vardı. O yüzden buna da şükür" dedi.

Almanya'dan getirilen 182 Türk vatandaşı Ağrı'da yurtlara yerleştirildi

Kaynak: İHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Manşet

Haberler

Yurt dışından Türkiye'ye getirilen kişiden skandal paylaşım: Bu kara lekeyi nasıl silerim Haber
Yurt dışından Türkiye'ye getirilen kişiden skandal paylaşım: Bu kara lekeyi nasıl silerim
ABD'deki korona gerçeğini otopsiler ortaya çıkardı! İlk ölümler haftalar önce başlamış Haber
ABD'deki korona gerçeğini otopsiler ortaya çıkardı! İlk ölümler haftalar önce başlamış
Evli bir adamdan hamile kaldığı söylenen Müge Anlı, ilk kez konuştu Haber
Evli bir adamdan hamile kaldığı söylenen Müge Anlı, ilk kez konuştu
Ezber bozan araştırma: Sigara içenlerin korona olma oranı daha az Haber
Ezber bozan araştırma: Sigara içenlerin korona olma oranı daha az
Galatasaray'da sürpriz gelişme! Terim'in en yakınındaki isim görevinden ayrıldı Haber
Galatasaray'da sürpriz gelişme! Terim'in en yakınındaki isim görevinden ayrıldı
Son seçim anketinde baraj altında kalan da var, 7 puan kaybeden de! Haber
Son seçim anketinde baraj altında kalan da var, 7 puan kaybeden de!
Ebru Şallı'nın vefat eden oğlu Pars'ın mezarı Aile Kabristanı'na taşınacak
Ebru Şallı'nın vefat eden oğlu Pars'ın mezarı Aile Kabristanı'na taşınacak
Can Ataklı'dan Ekrem İmamoğlu'na sert tepki: Böyle bir çapsızlık İstanbul'a yakışmıyor
Can Ataklı'dan Ekrem İmamoğlu'na sert tepki: Böyle bir çapsızlık İstanbul'a yakışmıyor
Eski CIA ajanından itiraf: Bin Ladin'i öldürmemize Bill Clinton engel olmasaydı 11 Eylül olmazdı
Eski CIA ajanından itiraf: Bin Ladin'i öldürmemize Bill Clinton engel olmasaydı 11 Eylül olmazdı
Petrol fiyatlarındaki düşüşün ardından benzine 31 kuruş, motorine ise 41 kuruş indirim geldi
Petrol fiyatlarındaki düşüşün ardından benzine 31 kuruş, motorine ise 41 kuruş indirim geldi
Acun Ilıcalı, Instagram hesabından kendisinden 30 yaş küçük sevgilisiyle ilk kez fotoğraf paylaştı
Acun Ilıcalı, Instagram hesabından kendisinden 30 yaş küçük sevgilisiyle ilk kez fotoğraf paylaştı
Son Dakika: Koronavirüs günlerinde Trump'tan ilginç İran tweeti: Taciz olursa imha edin talimatı verdim
Son Dakika: Koronavirüs günlerinde Trump'tan ilginç İran tweeti: Taciz olursa imha edin talimatı verdim
Korona tedbirlerini hiçe sayan Nijeryalılara baskın! Onlarca kişiye ceza yağdı
Korona tedbirlerini hiçe sayan Nijeryalılara baskın! Onlarca kişiye ceza yağdı
Son Dakika: 100 baz puan indirime giden Merkez Bankası, politika faizini yüzde 8,75'e düşürdü
Son Dakika: 100 baz puan indirime giden Merkez Bankası, politika faizini yüzde 8,75'e düşürdü
Gündemi sarsan iddia: CHP Üsküdar İlçe Başkanı, İletişim Başkanı Altun'un evini fotoğraflamak isterken yakalandı
Gündemi sarsan iddia: CHP Üsküdar İlçe Başkanı, İletişim Başkanı Altun'un evini fotoğraflamak isterken yakalandı
Adana'da motosiklete çarpan otomobil sulama kanalına uçtu: 3 yaralı
Adana'da motosiklete çarpan otomobil sulama kanalına uçtu: 3 yaralı
Meteoroloji, ülke geneli için yağış uyarısı yaptı
Meteoroloji, ülke geneli için yağış uyarısı yaptı
Sağlık Bakanı Koca: Bayramdan sonra normale dönüşümüz, ilan edilen tedbirleri sıkı uygulamamıza bağlıdır
Sağlık Bakanı Koca: Bayramdan sonra normale dönüşümüz, ilan edilen tedbirleri sıkı uygulamamıza bağlıdır
Eyüpsultan'da bir dairede patlama meydana geldi! Halk sokağa döküldü
Eyüpsultan'da bir dairede patlama meydana geldi! Halk sokağa döküldü
İstanbul Valiliği, Kılıçdaroğlu'nun iddiasına yanıt verdi: 30 Mart'ta toplantı yapılmadı
İstanbul Valiliği, Kılıçdaroğlu'nun iddiasına yanıt verdi: 30 Mart'ta toplantı yapılmadı
Bakan Koca, New York Times'ın 'Türkiye ölümleri gizliyor' iddiasına yanıt verdi
Bakan Koca, New York Times'ın "Türkiye ölümleri gizliyor" iddiasına yanıt verdi
Koronavirüse yakalanan genç kadından karantina odası yorumu: 5 yıldızlı otel gibi
Koronavirüse yakalanan genç kadından karantina odası yorumu: 5 yıldızlı otel gibi
Geldi, geliyor derken Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir mahalleyi çekirgeler istila etti
Geldi, geliyor derken Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir mahalleyi çekirgeler istila etti
2 liralık sütlaç yüzünden tazminatsız kovulan garsonu sevindiren haber, Yargıtay'dan geldi
2 liralık sütlaç yüzünden tazminatsız kovulan garsonu sevindiren haber, Yargıtay'dan geldi
Kim Jong-un hayatını kaybederse yerine geçecek isim için en güçlü aday kız kardeşi gösteriliyor
Kim Jong-un hayatını kaybederse yerine geçecek isim için en güçlü aday kız kardeşi gösteriliyor
Ankara'da Kahranmankazan Belediyesi internet altyapısı kurmak ve hizmet sağlamak için lisans aldı
Ankara'da Kahranmankazan Belediyesi internet altyapısı kurmak ve hizmet sağlamak için lisans aldı
Arka Sokaklar'ın oyuncuları Yiğitcan Ergin ve Ela Yörüklü aşk yaşamaya başladı
Arka Sokaklar'ın oyuncuları Yiğitcan Ergin ve Ela Yörüklü aşk yaşamaya başladı
Bilecik'in Osmaneli ilçesi için kısmi sokağa çıkma yasağı getirildi
Bilecik'in Osmaneli ilçesi için kısmi sokağa çıkma yasağı getirildi
Ramazan pidesinin fiyatları il il belli oldu
Ramazan pidesinin fiyatları il il belli oldu
Müge Anlı'nın hamile olduğunu ileri süren eski eşinden yeni paylaşım: Tiye alan bir cevap verdim
Müge Anlı'nın hamile olduğunu ileri süren eski eşinden yeni paylaşım: Tiye alan bir cevap verdim
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Engin Özkoç Hulusi Akar Donald Trump Süleyman Soylu Berat Albayrak
Magazin Hadise Muazzez Abacı Rafet El Roman Cengiz Kurtoğlu
Spor Ersun Yanal Rüştü Reçber Ergin Ataman Ahmet Nur Çebi Ivan Obradovic
Daha Fazla Tbmm Nisan Ramazan Açıklama
Şu an buradasınız: Almanya'dan getirilen 182 Türk vatandaşı Ağrı'da yurtlara yerleştirildi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.4.2020 01:44:01. #1.14#
title