Almanya'dan getirilen 182 Türk vatandaşı Ağrı'da yurtlara yerleştirildi Almanya'dan getirilen 182 Türk vatandaşı Ağrı'da yurtlara yerleştirildi Almanya'dan koronavirüs tedbirleri kapsamında Ağrı'ya getirilen 182 Türk vatandaşı, sağlık kontrollerinin ardından Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne ait öğrenci yurduna yerleştirildi.

Almanya'dan getirilen 182 Türk vatandaşı Ağrı'da yurtlara yerleştirildi

AĞRI - Almanya'dan koronavirüs tedbirleri kapsamında Ağrı'ya getirilen 182 Türk vatandaşı, sağlık kontrollerinin ardından Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne ait öğrenci yurduna yerleştirildi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonunda İçişleri, Dışişleri, Sağlık, Ulaştırma ve Altyapı bakanlıklarınca yürütülen ortak çalışma sonucunda Almanya'daki 182 Türk Vatandaşı Türk Hava Yolları'na ait uçakla Ağrı'ya getirildi.

Ağrı Ahmedi Hani Havalimanı'na getirilen vatandaşlar, burada ilk olarak sağlık kontrolünden geçirilip, valizlerinin dezenfekte edilmesinin ardından güvenlik görevlileri eşliğinde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne ait Ahmed-i Hani Erkek Öğrenci yurduna götürüldü.

'Bizimle çok iyi ilgilendiler'

Almanya'dan Türkiye'ye getirilen vatandaşlardan Dinçay Akçaören yaptığı açıklamada yetkililere teşekkür ederek: " Münih'ten geldim. Normal bir yolculuk oldu. Buraya gelmek için bütün şartları kabul ettik. Ama rahat bir yolculuk oldu. Hostesler bizimle çok iyi ilgilendiler. Hepsi ellerinden geleni yaptılar. Bizden çok onlar için daha zor olmuştur yolculuk. Çünkü onlar gözlük, maske ve tulum giymişlerdi. Bizlerde ise sadece maske vardı. Uçakta bize ikramda yaptılar. Her şey düşünülmüştü. Arkadaşlar ellerinden geleni yaptılar. Ama bize ilk başta Ankara'ya ineceğimiz söylenmişti. Daha sonra Ağrı'ya ineceğimiz söylendi. Karantinadan çıktıktan sonra evlerimize ulaşmak biraz zor olabilir. Ama şu an değişik zamanlardan geçiyoruz. Münih'te bir ay daha kalmakta vardı. O yüzden buna da şükür" dedi.

Kaynak: İHA