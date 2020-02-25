Almanya'daki ırkçı saldırıda ölen iki Türk vatandaşının cenazesi Türkiye'ye getirildi
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Almanya'daki ırkçı saldırıda ölen iki Türk vatandaşının cenazesi Türkiye'ye getirildi

Almanya'nın Hanau kentindeki ırkçı terör saldırısının kurbanlarından Fatih Saraçoğlu ve Gökhan Gültekin'in cenazeleri memleketlerinde toprağa verilmek üzere Türkiye'ye getirildi

25.02.2020 09:42 | Son Güncelleme: 25.02.2020 09:42
Almanya'daki ırkçı saldırıda ölen iki Türk vatandaşının cenazesi Türkiye'ye getirildi

'nın kentindeki ırkçı terör saldırısının kurbanlarından Saraçoğlu ve Gökhan Gültekin'in cenazeleri memleketlerinde toprağa verilmek üzere 'ye getirildi.


Hanau Markt Meydanı'nda düzenlenen cenaze töreninin ardından uçakla Türkiye'ye gönderilen Saraçoğlu'nun cenazesi Esenboğa Havalimanı'na, Gökhan Gültekin'in cenazesi ise İstanbul Havalimanı'na ulaştı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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