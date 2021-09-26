Almanya'daki genel seçimde ilk sandık çıkış anketinde CDU/CSU ile SPD yüzde 25'er oy aldı

Almanya'da yaklaşık 60,4 milyon seçmenin bulunduğu ve Başbakan Angela Merkel'in aday olmadığı genel seçimlerde oy kullanma işlemi yerel saatle 18.00'de sona erdi.

Alman Birinci Televizyon Kanalı ARD'nın yayımladığı ilk sandık çıkış anketine göre, Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) Genel Başkanı Armin Laschet'i başbakan adayı gösteren Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partileri yüzde 25 oy aldı.

Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) ve Bavyera eyaletinde teşkilatlanmış kardeş parti konumundaki Hristiyan Sosyal Birlik Partisi'nden (CSU) oluşan CDU/CSU'nun oy oranı 2017'deki seçimlere göre yüzde 8 azaldı.Maliye Bakanı Olaf Scholz'u başbakan adayı gösteren Sosyal Demokrat Parti (SPD), bir önceki seçimlere göre oy oranını yüzde 4,5 artırarak yüzde 25 oy aldı.

Yeşiller Partisi ise 4 yıl önceki seçimlere göre oy oranını yüzde 6,1 yükselterek yüzde 15'e çıkardı.

Hür Demokrat Parti (FDP) ile aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) partisi de ilk sandık çıkış anketine göre yüzde 11'er oy aldı.

FDP, bir önceki seçime göre oy oranını yüzde 0,3 artırırken AfD'nin oyları ise yüzde 1,6 azaldı.

Sol Parti ise sandık çıkış anketinde yüzde 5'te kaldı. Sol Parti'nin oylarının bir önceki seçime göre yüzde 4,2 azalması dikkati çekti.

İlk seçim anketine göre Almanya Federal Meclis'te oy dağılımı şu şekilde: CDU/CSU 200, SPD 197, Yeşiller 119, FDP 87, AfD 87, Sol Parti 39.