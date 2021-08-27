Almanya'daki aşırı sağcı partiden büyük skandal! Afişe Atatürk'ün resmini koyup "O da bize oy verirdi" yazdılar
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Almanya'daki aşırı sağcı partiden büyük skandal! Afişe Atatürk'ün resmini koyup "O da bize oy verirdi" yazdılar

Haberler.com / Gözde Nur Bayar - Haberler | Dünya

Almanya'da genel seçimler öncesi partiler çalışmalarına hız verdi. Aşırı sağcı parti AfD adayının Atatürk'ü kullandığı afişi ise büyük tepki çekti. Hem Türkçe hem de Almanca olarak "Atatürk de AfD'ye oy verirdi" ifadelerine yer verilen afiş için Almanya'daki Türk toplulukları "Bunu şiddetle kınıyoruz. Sosyal medyada paylaşılan bu görseli biz partinin karanlık emellerine hizmet etmemek amaçlı kullanmıyoruz." ifadelerini kullandı.

Almanya'da 26 Eylül'de yapılacak olan genel seçimler için çalışmalar sürerken, aşırı sağcı parti AfD'den aday olan Marcel Goldhammer'in kullandığı afiş, hem ülkede hem de sosyal medyada büyük tepki topladı.

"ATATÜRK DE AFD'YE OY VERİRDİ"

Afişte, Goldhammer'in fotoğrafıyla birlikte Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün resmi de kullanılırken, hem Türkçe hem de Almanca olarak "Atatürk de AfD'ye oy verirdi" ifadelerine yer verildi.

Almanya'daki aşırı sağcı partiden büyük skandal! Afişe Atatürk'ün resmini koyup 'O da bize oy verirdi' yazdılar

PAYLAŞIP SİLDİĞİ İDDİA EDİLDİ

Marcel Goldhammer'in, Almanca tercümesine de yer verilen afişi Facebook sayfasından paylaştığı ve daha sonra sildiği iddia edilirken, ne Goldhammer'in ne de AfD'nin resmi sosyal medya hesaplarında afişler bulunmuyor.

"ŞİDDETLE KINIYORUZ"

Afişlerin kim ya da kimler tarafından hazırlandığı henüz bilinmezken, Almanya'da yaşayan Türk toplumu Atatürk'ü ırkçı gibi gösteren afişlere sert tepki göstererek "Bunu şiddetle kınıyoruz. Sosyal medyada paylaşılan bu görseli biz partinin karanlık emellerine hizmet etmemek amaçlı kullanmıyoruz" dedi.

Almanya'daki aşırı sağcı partiden büyük skandal! Afişe Atatürk'ün resmini koyup 'O da bize oy verirdi' yazdılar
Gözde Nur Bayar
Gündem Editörü
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