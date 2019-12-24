Almanya'da yolcu uçağı pistten çıktı
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Almanya'da yolcu uçağı pistten çıktı

Almanya'nın Nürnberg kentinde Onur Air'a ait bir yolcu uçağı, iniş sırasında pistten çıkarak yeşillik alanda durabildi.

24.12.2019 14:30 | Son Güncelleme: 24.12.2019 14:30
Almanya'da yolcu uçağı pistten çıktı

'nın Nürnberg kentinde 'a ait bir yolcu uçağı, iniş sırasında pistten çıkarak yeşillik alanda durabildi.

Almanya'da Onur Air'e ait Hurghada-Nürnberg seferini yapan A321 tipi yolcu uçağı, Nürnberg Havaalanı'na iniş sırasında pistten çıkarak yeşillik alanda durabildi. Uçakta bulunan 140 yolcu ve mürettebattan kimsenin yaralanmadığı belirtilirken, yolcuların güvenli bir şekilde terminale ulaştırıldığı ifade edildi.

(İHA)

Kaynak: İHA
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