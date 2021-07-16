Almanya'da yaşayan gurbetçinin anlattıkları, felaketin boyutunu gözler önüne serdi: Hastaneler bile boşaltılıyor

Almanya'yı vuran sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 81 olarak açıklanırken, Belçika'da ise 9 kişi yaşamını yitirdi. 18 yıldır Almanya'da yaşayan Murat Akarsu, yaşadıkları korkuyu "Yağmur 4 gündür durmadan yağıyor. Bazı bölgeler de hastaneler bile boşaltılmaya başlandı." ifadeleri ile anlattı.

Almanya'da şiddetli yağış sonrası meydana gelen sel nedeniyle 6 bina çöktü, evler ve arabalar hasar gördü. Sel nedeniyle 81 kişi hayatını kaybetti, binden fazla insan ise kayboldu. Arama kurtarma faaliyetlerinin devam ettiği ülkede, bazı bölgelerde ordu devreye girdi. Aynı felaket nedeniyle Belçika'da da 9 kişi hayatını kaybetti.

"4 GÜNDÜR YAĞMUR HİÇ DURMUYOR"

18 yıldır Aachen kentinde yaşayan Murat Akarsu, sel bölgesindeki durumu NTV ekranlarında anlattı. İlk defa böyle bir olay yaşadıklarını söyleyen Akarsu ''Yağmur 4 gündür durmadan yağıyor. Evleri sular altında kalan yüzlerce insan otellere yerleştirildi. Bazı bölgeler de hastaneler bile boşaltılmaya başlandı. Elektrik kesintisi nedeniyle jeneratör takviyesi yaptılar. Jeneratörlerle de bu işi götüremeyeceklerini anladıkları için bazı bölgelerde hastaneleri tahliye etmeye başladılar.'' dedi.

"SERA VE TARLALAR SULAR ALTINDA KALDI"

Akarsu ayrıca bölgede tarımla uğraşan insanların olduğunu belirtip, İnsanların seraları, tarlaları hep hasar gördü. Her yer sular altında kalmış." ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE'DEN ALMANYAYA TAZİYE MESAJI

Öte yandan Dışişleri Bakanlığı, Almanya'da meydana gelen sel felaketi ile ilgili taziye açıklaması yayımladı. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Almanya'nın batısında yaşanan sel felaketinin üzüntüyle öğrenildiği belirtilerek, "Hayatını kaybedenlerin yakınlarına, Almanya Federal Cumhuriyeti halkı ile hükümetine içten taziyelerimizi sunuyor, kaybolanların en kısa sürede salimen kurtarılmalarını temenni ediyor, yaralılara acil şifa dileklerimizi iletiyoruz" denildi.