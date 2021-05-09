Son dakika haberleri | Almanya'da Türk iş insanına yapılan polis şiddetine protesto!

Son dakika haberlerine göre Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya eyaletindeki Duisburg kentinde son dönemde ülkede artan polis şiddeti protesto edildi.

Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya eyaletindeki Duisburg kentinde son dönemde ülkede artan polis şiddeti protesto edildi.

Almanya'nın Duisburg kentinde ülkede son dönemlerde artan polis şiddeti ve ırkçılık protesto edildi. Nisan ayında iş yerinin önünde polis şiddetine maruz kalan iş adamı Emre Tümsek'in yaşadığı kentte düzenlenen eyleme onlarca araç katıldı.Eylem daha sonra Duisburg Emniyet Müdürlüğü önünde son buldu.

"NE İŞİNDEN OLDULAR NE DE 1 EURO CEZA ALDILAR"

Türkiye Sevdalıları Wuppertal Derneği tarafından düzenlenen gösteride Demirören Haber Ajansı muhabirine konuşan dernek Başkanı Murat Güneş, Alman polisinin özellikle yabancı kökenlilere yönelik orantısız güç kullandığını, bu şiddete bir son verilmesi gerektiğini kaydetti. Güneş yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Bugüne kadar şiddet uygulayan her hangi bir polisin,işinden olduğunu, ya da bir Euro para cezası aldığını duymadık. Artık sesimizi duyurmanın zamanı geldi. Amerika'da ilk kez polise yetmiş yıl ceza verildi. Nasıl oldu? George Floyd'a yapılana halk tepkisiz kalmayınca, polislerde cezasız kalmadı. Biz de, polis şiddeti karşısında demokratik tepkimizi göstereceğiz."

ŞİDDET YANLISI POLİSLER CEZALANDIRILSIN

Protestocular araçlara "Duisburg Polisinin 24.04.2021 tarihli şiddetini protesto ediyoruz" yazılı pankartın yanı sıra ve ülkenin farklı kentlerinde polis şiddetine maruz kalan Türk vatandaşların fotoğraflarını astı.Türk bayrakları ile eyleme katılan gurbetçiler, ülkede şiddete başvuran polislerin cezalandırılmasını talep etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı