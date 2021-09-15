Almanya'da Türk iş adamı Kovid-19 aşısı olanlara bedava döner dağıttı - Haberler
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Almanya'da Türk iş adamı Kovid-19 aşısı olanlara bedava döner dağıttı

AA / Cüneyt Karadağ - Haberler | Güncel

Almanya'da döner firması sahibi olan Remzi Kaplan ülkedeki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşı kampanyasına destek amacıyla aşı olanlara bedava döner dağıttı.

Almanya'da döner firması sahibi olan Remzi Kaplan ülkedeki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşı kampanyasına destek amacıyla aşı olanlara bedava döner dağıttı.

Kaplan Döner sahibi Remzi Kaplan gazetecilere yaptığı açıklamada, "Berlin Eyalet Sağlık Senatörü Dilek Kalaycı ile ortak bir etkinlik yapalım istedik. Döner malum Almanlar tarafından da çok seviliyor. Aynı gün yaptıranlara ücretsiz döner ikramında bulunuyoruz." dedi.

Kaplan, 2 saatlik bir zamanda yaklaşık 80 kişinin aşı yaptırdığına dikkati çekerek, "Üç gün sürecek etkinliğimiz boyunca hedefimiz aşısını yaptıran bin 500 kişiye döner ikram etmek." diye konuştu.

Sağlık Senatörlüğü Müsteşarı Martin Matz ise aşı kampanyasına destek olan Kaplan'a teşekkür etti.

Kovid-19 salgınıyla ancak aşı ile mücadele edilebileceğini anlatan Matz, Berlin genelinde birçok işletme ve kurumun bu tür kampanyalarla aşılamaya destek verdiğini söyledi.

"Aşı olana bir döner bedava" sloganıyla düzenlenen etkinlik 3 gün sürecek. Aşısını yaptıranlar 3 gün boyunca Kaplan'a ait büfelerden ücretsiz döner yiyebilecek.

Almanya'da Türk iş adamı Kovid-19 aşısı olanlara bedava döner dağıttı

Almanya'da Türk iş adamı Kovid-19 aşısı olanlara bedava döner dağıttı

Almanya'da Türk iş adamı Kovid-19 aşısı olanlara bedava döner dağıttı

Almanya'da Türk iş adamı Kovid-19 aşısı olanlara bedava döner dağıttı

Almanya'da Türk iş adamı Kovid-19 aşısı olanlara bedava döner dağıttı
AA / Cüneyt Karadağ - Son Dakika Haberleri
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