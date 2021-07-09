Almanya'da Türk akademisyen Ahmet Ünalan, Die Welt gazetesine karşı hukuki süreç başlattı
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Almanya'da Türk akademisyen Ahmet Ünalan, Die Welt gazetesine karşı hukuki süreç başlattı

Almanya'da Türk akademisyen Ahmet Ünalan, Die Welt gazetesine karşı hukuki süreç başlattı
Anadolu Ajansı / Mesut Zeyrek - Haberler | Güncel

Die Welt gazetesince yapılan haberde, Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya (KRV) eyalet hükümetinde 2008'den bu yana yürüttüğü "eğitim danışmanlığından atıldığı" iddia edilen Türk akademisyen Ahmet Ünalan, söz konusu gazeteye karşı hukuki süreç başlattı.

Die Welt gazetesince yapılan haberde, Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya (KRV) eyalet hükümetinde 2008'den bu yana yürüttüğü "eğitim danışmanlığından atıldığı" iddia edilen Türk akademisyen Ahmet Ünalan, söz konusu gazeteye karşı hukuki süreç başlattı.

Ünalan, AA muhabirine yaptığı yazılı açıklamada, Duisburg-Essen Üniversitesindeki görevinden istifa edip akademik kariyerine başka üniversitede devam edeceğini belirtti.

Söz konusu gazetenin; Türkiye, Türkler ve İslam konularında algı yönetimi yaptığını ifade eden Ünalan, aleyhinde yayımlanan haberlerin gerçeği yansıtmadığını kaydetti.

Gazetenin "Eğitim Bakanlığı, çelişkiler sonrası İslam uzmanıyla yollarını ayırdı" başlıklı haberinin gerçek dışı olduğunu belirten Ünalan, şu ifadeleri kullandı:

"KRV Eğitim Bakanlığı ile danışmanlık ilişkimi, 4 Haziran'da istifa dilekçemle bitirdim. Bakanlığın benimle iş ilişkisini sonlandırması iması gerçeği yansıtmamaktadır. 'Die Welt' gazetesinin iddiaları doğru değildir, mesnetsiz, kanıtsız ve yanlıdır. Bu konuda 'Die Welt' gazetesine karşı başlattığım hukuki süreç devam edecektir.

Asılsız iddiaların araştırılması, hukuki sürecin başlamasıyla özellikle benim tarafımdan önerildi ve istendi. Üniversite içi Türkiye ve Türk karşıtı bir grubun 'Die Welt' gazetesine tahrif edilmiş bilgiler sunduğunu, yıpratılma ve itibarsızlaştırma operasyonuna katkı sağladığını biliyoruz. İnandığımız demokratik değerler uğruna hukuk çerçevesinde mücadele edeceğiz."

Ünalan, Türk toplumunun Türk ve Alman kimliğiyle barışık bir kolektif kimlik geliştireceğine işaret ederek "Bu manada, Türkçe ve din derslerinin önemi büyüktür. Bunun için her ne kadar malum çevreleri rahatsız etse de benim ve sivil toplumun demokratik ve haklı mücadelesi devam edecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Türkçe derslerinin yanı sıra uyum ve İslam konularında uzman olan Ünalan, Almanya ve Türkiye hakkında tarihsel, sosyolojik ve siyasal analizleriyle biliniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Zeyrek

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